Cristiano Malgioglio nella bufera per il suo ultimo video

Cristiano Malgioglio negli ultimi anni è diventato un vero idolo per i più giovani. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il paroliere ha conquistato il pubblico televisivo e social con la sua verve e la naturale simpatia. Da diversi anni è anche tornato sulla cresta dell'onda in ambito musicale con canzoni diventate dei veri tormentoni. Mi sono innamorato di tuo marito e Danzando Danzando hanno rapidamente scalato le vette delle classifiche negli scorsi anni, così come quest'anno ha fatto la hit Dolceamaro, remix del celebre singolo degli anni Ottanta di Barbara d'Urso. Il duetto con la conduttrice in questa nuova versione della canzone è uno dei brani italiani più cantati di questa estate, anche grazie alla diffusione via social.

Cristiano Malgioglio su Instagram ha un grandissimo seguito che supera i 900 mila follower, che quasi quotidianamente vengono deliziati da nuove foto e video dell'istrionico paroliere. Uno degli ultimi, però, ha causato qualche polemica al cantante dal ciuffo bianco, accusato dai suoi seguaci di non dare il buon esempio. Cristiano Malgioglio si è ripreso mentre viaggia in auto a piedi nudi: non è un segreto che il cantante ami le sue estremità, che spesso elogia in diversi video condivisi sui social. Quel che ha causato le critiche è la posizione tenuta da Malgioglio in viaggio, con i piedi sul cruscotto dell'auto in movimento. “ È rischiosissimo stare così in auto ” scrive un utente, “ Ma lo sai che sei succede un incidente e si apre l airbag ti spacchi il bacino con i piedi sul cruscotto ” scrive un altro, specificando i motivi per i quali il cantante dovrebbe evitarlo. Per il momento il cantante non ha replicato e non è chiaro se la sua sia stata una posizione assunta esclusivamente per girare il filmato o se invece il cantante abbia l'abitudine di viaggiare in questo modo.