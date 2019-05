Cristiano Malgioglio mostra il piede e il web insorge: "Fa schifo"

Poco prima dell’ottava puntata del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio è tornato sui social mostrando il suo piede che balla a ritmo di salsa, ma i feticisti del web si sono concentrati su un altro particolare e si sono rivoltati contro il paroliere.

Opinionista e artista dalle mille sfaccettature, Malgioglio è anche uno dei personaggi più seguiti dalla rete, che ha iniziato ad amarlo follemente in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Lui, bandiera dei diritti gay, è uno dei più grandi amici di Barbara d’Urso e tra le sue amicizie storiche vanta anche quella con la soubrettina Lisa Fusco, spesso presente sui profili social di Malgioglio dove interviene a gamba tesa contro gli hater più spietati. Lo ha fatto nel caso della lite tra Cristiano e Francesca De André al GF16, e lo ha fatto ancora una volta quando una parte degli utenti ha iniziato a vedere nel piede mostrato dal paroliere qualcosa di orribile.

Doveva essere un post simpatico quello che Cristiano Malgioglio ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che ha commentato: “Buona giornata a ritmo di Salsa”. Invece, qualcuno ha visto anche in questa immagine social qualcosa da denigrare a tutti i costi. “Che schifo”, ha sbottato un utente, “Che piede brutto e storto”, “Cipolla in azione”, “E’ un cotechino”, “Hai i piedi gonfi, ti servirebbe un diuretico”, hanno aggiunto gli altri, lasciandosi andare a dichiarazioni spregevoli.