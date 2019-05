Malgioglio si scusa per la lite con la De André. Lisa Fusco: "È pazza"

La lite andata in onda durante la settima puntata del Grande Fratello 16 tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André ha lasciato sbigottiti i telespettatori.

I toni tra l’opinionista del reality show e la concorrente si sono accesi in modo inatteso e la lite ha dato vita ad uno scontro non prevedibile che ha richiesto l’intervento di Barbara d’Urso. Malgioglio, che ha sostenuto che Francesca necessitasse di cure e non della permanenza nella Casa di Cinecittà, è stato invitato dalla conduttrice a scusarsi per quanto affermato. Lui lo ha fatto, ma poche ore dopo la diretta del Gf16, è intervenuto sui social per fare alcune precisazioni in merito a quanto avvenuto.

“ Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del GF. Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma a voi pubblico di casa – ha fatto sapere Cristiano Malgioglio – [...] Che tristezza dover essere sceso a quel livello. La SIGNORINA ha bisogno di aiuto e non del GF [...] ”. A sostegno di Malgioglio è immediatamente intervenuta Lisa Fusco che, commentando il post dell’amico, si è lasciata scappare dichiarazioni violente nei confronti della De André.