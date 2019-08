Cristiano Malgioglio si ferma in autostrada e nessuno gli offre un passaggio: "Sono impazziti tutti"

Cristiano Malgioglio ha confidato al popolo del web di essere rimasto fermo in autostrada per un po' di tempo. L'auto a bordo della quale Malgioglio viaggiava è finita in panne, un brutto inconveniente che non ha peró demoralizzato l'opinionista del GF16.

"Due ore in autostrada fermo ad aspettare che sistemassero le ruote della macchina, che era andata in tilt - ha fatto sapere Cristiano Malgioglio, nella descrizione del suo ultimo post condiviso su Instagram -. Ero isterico sotto un sole cocente…avevo bisogno di andare via. Troppo caldo…Detesto il caldo. Ho provato a fare l'autostop, ma ho solo provato... Grandi saluti dagli altri conducenti…tanti clacson che sembravano in festa".

Cristiano Malgioglio come Loredana Berté

"Ho fatto come la mia amica Loredana Bertè - ha confidato Malgioglio, in occasione dell'ultimo video registrato per i fan e condiviso su Instagram -. Lei voleva trovare la villa di Albano, ma io devo andare a casa. Guardate, la macchina è in panne, si sono rovinate le due ruote e adesso faccio l'autostop".

Un autostop che purtroppo si è rivelato fallimentare per l'opinionista del Grande Fratello 16. "Ma questi non si fermano! – ha sbottato Malgioglio, mentre chiedeva un passaggio ai passanti con tanto di pollice in sù in bella vista –. Ma qui non passa neanche un cane?!? Mi date un passaggio?!? Amore, sono la Malgy…ma questi sono impazziti, non si fermano neanche! Non si ferma neppure un cane, prenderò il sole qui. Accendono le luci ma non si fermano. Ma è modo di comportarsi?!?".