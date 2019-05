Grande Fratello, Malgioglio attacca la De André e divide il web

Nella nuova puntata del Grande Fratello Cristiano Malgioglio si è scagliato contro Francesca De André, menzionando il nonno della giovane, il cantautore Fabrizio De André. "Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba” , aveva dichiarato in diretta l'opinionista del Gf16 contro la gieffina.

E su Instagram, l'opinionista tv è tornato ad attaccare la De André. “Cari amici, non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del Grande Fratello - ha scritto Cristiano Malgioglio, nella descrizione di un nuovo post pubblicato per i follower- Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma a voi, pubblico da casa. In quel momento non avevo capito… capita”. "Zia Malgy" ha concluso il suo messaggio, lasciando intendere che secondo lui Francesca avrebbe bisogno di un supporto psicologico: “Che tristezza dover essere sceso a quel livello. La signorina ha bisogno di aiuto e non del GF… Adesso capisco molte cose… Grazie a voi per l’affetto. Vi lovvo”.

Il post di Cristiano pubblicato contro Francesca ha diviso l'opinione del popolo del web a metà. Da una parte c'è chi ritiene che Malgioglio non avrebbe dovuto umiliare la nipote del cantautore De André in tv, dall'altra c'è chi invece difende il pensiero maturato dall'opinionista, tra cui la soubrette Lisa Fusco e il vincitore del Gf15, Alberto Mezzetti, così come emerge nei commenti riportati dagli utenti sotto il post di Malgioglio.

Il vincitore del Grande Fratello 15 difende Cristiano Malgioglio

Nella nuova puntata del Grande Fratello, la conduttrice Barbara d'Urso si è inaspettatamente schierata dalla parte di Francesca De André, invitando il collega Cristiano Malgioglio a chiedere scusa alla gieffina, per averla pesantemente attaccata in diretta. Ma il vincitore del "Grande Fratello 15", Alberto Mezzetti, ha difeso l'opinionista del Gf16, all'indomani dell'ultimo appuntamento del reality-show. "Tu sei grande, unico e divertente! Non ti confondere!" , ha così commentato Mezzetti il post pubblicato da Malgioglio contro Francesca De André.

