Cristiano Malgioglio vuole spoilerare Sanremo, Amadeus gli tappa la bocca

Cristiano Malgioglio è stato uno dei grandi protagonisti della serata di capodanno a Potenza trasmessa in diretta su Rai1. Con la sua musica ha fatto ballare l'intera piazza, che si è scatenata sulle note della sua ultima hit Notte Perfetta ma anche sul tormentone O Maior Golpe do Mundo e su Dolceamaro, la canzone di Barbara d'Urso che ha fatto impazzire i social.

La conduzione dell'evento di Capodanno da parte di Amadeus ha creato un clima pre-sanremese nella notte di Potenza, dove sul palco sono saliti anche tre dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Marco Masini, Alberto Urso ed Elettra Lamborghini, che hanno stappato la bottiglia nel capoluogo lucano, si contenderanno la vittoria della 70esima edizione del Festival tra poco meno di mese insieme agli altri 19 concorrenti in gara. Sul palco del Teatro dell'Ariston non ci sarà Cristiano Malgioglio, che ha però regalato grande spettacolo a San Silvestro.

Il paroliere dal ciuffo bianco è tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni anche grazie ai social network che ne celebrano spesso il personaggio. Istrionico, irriverente e imprevedibile, Cristiano Malgioglio ha fatto breccia nel cuore del pubblico giovane grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha regalato perle di saggezza e di ironia tutt'oggi apprezzate a distanza di anni. Le sue canzoni sono diventate tormentoni nelle discoteche di tutto il Paese e hanno assunto respiro internazionale grazie alla collaborazione con artisti stranieri, soprattutto latini. La sua verve e l'entusiasmo per la musica l'hanno fatto amare anche da Paris Hilton, che in più di un'occasione ha espresso la sua simpatia per la Malgy, come viene amichevolmente chiamato sui social.

Anche ieri sul palco di Potenza non ha deluso le aspettative e al termine del medley delle sue canzoni più note ha rivelato un retroscena ad Amadeus. " Mi stavano cadendo i pantaloni ", ha detto Malgioglio al conduttore, ringraziando di aver messo la gonna, grazie alla quale il pubblico da casa non si è accorto di nulla. Un inconveniente che può capitare durante un'esibizione movimentata come la sua, che ha strappato un sorriso ai tanti che in quel momento, poco dopo mezzanotte, erano sintonizzati su Rai1.

Ma quello non è stato l'unico siparietto, perché poco dopo aver cantato la sua Notte Perfetta, Cristiano Malgioglio avrebbe voluto lanciare qualche scoop sanremese. Tuttavia, la prontezza di riflessi di Amadeus ha fatto in modo che il cantante e paroliere non avesse modo di far sfuggire nessuna notizia sulla kermesse canora. Il conduttore, infatti, appena ha intuito le intenzioni di Cristiano Malgioglio gli ha immediatamente tappato la bocca con le mani, dando vita a un siparietto che in breve ha fatto il giro del web.