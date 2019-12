Festival di Sanremo, Amadeus svela i 22 cantanti in gara

A poco più di un mese dalla partenza della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di svelare quali saranno i cantanti in gara. Ne ha parlato con Repubblica, rivelando l'intenzione di voler dare vita a un festival imprevedibile, dove improvvisazione e genio saranno il filo conduttore delle cinque serate in programma.

In totale sono 22 i cantanti che si alterneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo dal 4 al 9 febbraio e molti di loro sono giovani. Amadeus vuole rivolgersi a un pubblico ampio e catturare l'attenzione del pubblico più esigente. Per questo motivo saranno diversi gli esponenti della corrente rap italiana che gareggeranno con i big della musica pop italiana. Il conduttore è stato raggiunto telefonicamente da Repubblica durante le prove de L'anno che verrà, il tradizionale appuntamento Rai della notte di San Silvestro per celebrare l'arrivo del nuovo anno. E proprio sul palco di Potenza di questa sera ci saranno tre dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo: Marco Masini, Alberto Urso ed Elettra Lamborghini.

Amadeus, poi, continua a snocciolare i nomi degli altri cantanti che durante la 5 giorni della kermesse si contenderanno il primo posto. Tra loro ci sarà anche Achille Lauro, che proprio lo scorso anno è esploso al Festival di Sanremo con la sua Rolls Royce. E ancora Anastasio, che ha vinto X-Factor, Le Vibrazioni, Levante, Paolo Jannacci, Raphael Gualazzi, Irene Grandi, Piero Pelù " alla sua prima volta ", Francesco Gabbani, Diodato. Tantissimi saranno i cantanti in gara provenienti dai talent show, oltre ad Alberto Urso e Anastasio. Amadeus ha chiamato anche Giordana Angi, Elodie, Enrico Nigiotti e Riki, tutti nati ad Amici di Maria De Filippi. Ci saranno, poi, il duo formato da Bugo e da Morgan, oltre ad alcuni nomi sconosciuti al grande pubblico come i Pinguini Tattici Nucleari e i rapper Junior Cally e Rancore.

Una rosa bizzarra quella scelta da Amadeus, che per la scelta del suo cast artistico musicale ha fatto delle valutazioni precise: " Ho badato solo alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit. Ho pensato a un Sanremo attuale, a brani da scaricare domani su Spotify, non il classico pezzo soft sanremese: sono canzoni dolci e romantiche ma hanno ritmi scatenati. " Sembra che il conduttore voglia mettere in atto una vera e propria rivoluzione nel 70esimo anniversario del festival canoro più importante del Paese. Amadeus non risparmia nemmeno qualche frecciatina a chi insinua il dubbio che la scelta possa essere stata fatta su pressione delle case discografiche: " Non so nemmeno di quali case discografiche fossero i 22 cantati che ho scelto sugli oltre 200 che ho ascoltato. Non ho mai avuto secondi fini, faccio ciò che mi diverte pensando al mercato discografico. Non ho guardato in faccia nessuno, alcuno non li conoscevo neanche. "