Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati in Marocco?

Se la notizia venisse confermata si tratterebbe di uno scoop. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto in Marocco. A lanciare l'indiscrezione bomba è il settimanale Novella 2000, che ha dedicato la copertina del numero in edicola alle presunte nozze di CR7 con la sua compagna. Tutto sarebbe nato da un'affermazione della bella Georgina, che avrebbe appellato il suo fidanzato con le parole: " Mi marido (mio marito)".

Mentre ancora riecheggiano le parole rilasciate dal calciatore portoghese, durante un'intervista nella trasmissione britannica “Good Morning Britain" di qualche mese fa: " Un giorno sposerò Georgina ". I rumors si moltiplicano. Secondo la rivista di gossip, Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata si sarebbero sposati in segreto, con un rito lontano da occhi indiscreti, in terra marocchina. A organizzare tutto sarebbe stato lo storico amico del calciatore juventino, Badr Hari, campione di kickboxing, che Cristiano considera come un fratello. Quando? Negli scorsi giorni, approfittando della pausa del campionato di calcio italiano con Ronaldo di rientro dall'impegno con la sua Nazionale. A far prendere la decisione a Ronaldo sarebbe stato l'incontro con una sua ex, Rita Pereira, agli MTV Ema di Siviglia che lo avrebbe salutato con trasporto senza considerare minimamente che Georgina lo accompagnava. L'esser passata inosservata avrebbe spinto il calciatore a volerle dare maggiore importanza nella relazione.

Il motivo di tante riservatezza sarebbe da ricondursi all'amore sviscerato che CR7 nutre per la madre, Dolores Aveiro. La donna rappresenta una figura fondamentale per il calciatore, che ha sacrificato la sua vita nell'isola di Madeira per permettere al figlio di studiare e sfondare nel mondo del calcio. La madre di Ronaldo, nonostante abbia accolto Georgina a braccia aperte nella famiglia, sarebbe però gelosa del figlio. Per questo il calciatore portoghese avrebbe tenuto nascoste le nozze.