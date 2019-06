Cristina Buccino festeggia con le sorelle ma piovono critiche sul web

Lo scorso 16 giugno, Cristina Buccino, ha festeggiato i suoi 34 anni con un party in compagnia delle sue due sorelle – Donatella Buccino e Maria Teresa Buccino – all’insegna del divertimento, super alcolici compresi.

Cristina ha condiviso il racconto della festa di compleanno sui social tramite post e storie di Instagram, spiazzando come sempre i suoi fedeli fan. In particolare, uno scatto ha catturato l’attenzione del web. La Buccino, infatti, posa abbracciata alle sorelle e il trio finalmente riunito appare più raggiante e sexy che mai, tanto da stuzzicare le fantasie più nascoste degli uomini che la seguono.

Ecco la didascalia che accompagna il post: “La cosa bella di ogni mio compleanno è ricordarmi che per un altro anno e, per sempre, ci saranno con me le persone più importanti della mia vita” .

Tuttavia, sul web, non ci sono solo ammiratori, ma anche tantissimi hater. “Siete talmente rifatte che in 3 fate una ventesima come taglia di reggiseno” , “L’unica cosa che avete in comune è il chirurgo” e “Anche qui la pubblicità con le collane? Che volgarità la lingua di fuori… Sappi che la tua popolarità non durerà molto, goditi pure la bella vita ma nel frattempo impara a zappare la terra – ti servirà!” .

Sarà che, forse per invidia o forse per verità, molti di loro non possono fare a meno di notare alcuni particolari.

