Cristina Buccino, il seno straborda

Ormai non ci sono più dubbi: Cristina Buccino ha scelto i social. Lʼex naufraga de l’Isola dei Famosi, infatti, non ha fatto mai mistero di voler restare lontana dalla televisione e qualche tempo fa aveva dichiarato: "Non mi piace la tv che vedo in questo momento, mi arrivano delle proposte ma declino l’invito. Mi piacerebbe cimentarmi in un programma comico, sono molto ironica. Chi mi conosce lo sa, anche se da Instagram non si percepisce abbastanza" .

Avrebbe persino rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip, dove nel 2018 era in lista insieme con la sorella minore Maria Teresa, alla quale è da sempre molto legata. "Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti. Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D’altra parte, la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento" , aveva aggiunto. Così oggi è proprio Instagram a darle la visibilità che merita.

Insomma, per la Buccino i social sembrano essere l’unico modo per restare in contatto con lei ed essere partecipe delle sue giornate. Sia nelle vesti di conduttrice radiofonica su Radio 105, che come promotrice di diversi marchi di abbigliamento e make-up. Qui non mancano certamente scatti più audaci. Dalla posa bollente sulle scale, con le gambe abbronzate e toniche in bella mostra, agli short inguinali e le scollature vertiginose che mettono in evidenza il suo generoso décolleté. Non passa un giorno che la bellissima showgirl non riesca a far impazzire i suoi followers con scatti sempre più bollenti.

La foto social pubblicata nelle scorse ore ne è la prova: seduta su quello che sembra parte di un edificio abbandonato, Cristina Buccino indossa un attillato body nero che esalta alla perfezione tutte le sue forme e, in particolare, i suoi seni abbondanti e le gambe chilometriche. "Mamma mia Cristina che gambe meravigliose che hai... Sei una dea" , "Senza parole" , "Bellissima" , "Una poesia" , "Divina sempre" e "Bonazza" , si legge tra i tanti commenti in fondo al post. Sono 104mila i like alla foto e c’è da scommettere che aumenteranno.

Insomma, la sexy Buccino mette tutti d’accordo!

