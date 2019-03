Cristina d'Avena: “Simona Ventura mi voleva all’Isola”

Cristina d'Avena è uno dei personaggi più popolari dello spettacolo italiano. È l'icona dei bambini degli anni Ottanta e Novanta che sono cresciuti con le sigle dei cartoni animati storici tutt'oggi molto amati. Nonostante questo Cristina d'Avena non è mai entrata a pieno titolo nel mondo della televisione, anche se è stata a lungo corteggiata.

Molte sono state le proposte per partecipare ai reality show come lei stessa racconta tra le pagine del settimanale Nuovo in edicola. È stata soprattutto la produzione dell'Isola dei Famosi a corteggiare Cristina d'Avena con maggiore insistenza, proponendole la partecipazione al reality di sopravvivenza più famoso del nostro Paese. Anche l'allora conduttrice Simona Ventura tentò di convincerla ad approdare all'Isola dei Famosi, la chiamava a casa e cercava di scardinare le reticenze di Cristina ma ogni tentativo è sempre stato rispedito al mittente.

La cantante non ha mai accettato di prendere parte al reality estremo, principalmente per un fortissimo senso di discrezione: “Sono una persona molto discreta, riservata, quindi l’idea di avere le telecamere alle spalle giorno e notte non mi piace, mi darebbe fastidio trovarmi in quella situazione". Un problema che sembra insormontabile per i reality show ma non è stato questo l'unico ostacolo alla partecipazione di Cristina d'Avena all'Isola dei Famosi: “Il problema più grande è che non prendo l’aereo, perché ho troppa paura di volare.”

Una vera e propria fobia quella di Cristina per gli aerei, che è nata in tempi relativamente recenti ed è causata da una forte claustrofobia: ”Una notte di dieci anni fa sono rimasta a lungo bloccata in ascensore, al buio. Ho cercato di uscire in tutti i modi ma non ci riuscivo. Da allora sono terrorizzata dagli spazi angusti, mi fanno paura anche le porte chiuse."

I suoi fan dovranno quindi accettare che Cristina d'Avena non prenderà mai parte a un reality show, almeno non nel breve periodo. La cantante può però godere dei successi personali e di quelli musicali, che la vedono da decenni in cima alle preferenze di un'intera generazione di nostalgici che non perdono un suo album o un suo concerto, riempiendola di amore.