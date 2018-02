Cristina ora "archivia" Benedetta: "Non era un volto da Rai Uno..."

A Domenica In "finisce male". A quanto pare si è definitivamente rotto il sodalizio professionale tra le sorelle Parodi, Benedetta e Cristina. Negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Benedetta al programma. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo, Benedetta sognerebbe un nuovo spazio tutto suo, un nuovo programma. Al punto da mettere in dubbio la conferma del contratto biennale che la lega alla Rai.



E adesso a far chiarezza sul futuro di Benedetta ci pensa la sorella Cristina che ha commentato così il cambio di ruolo della sorella, passata ada co-conduttrice a "comparsa": "Mi dispiace moltissimo. Ci tenevamo, era un nostro sogno da tempo. Per noi avrebbe avuto senso, sarebbe stato bello continuare. La tv di oggi però macina tutto molto velocemente. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai 1", ha affermato Critina a Tv Talk. Insomma la sorella di fatto ha "archiviato" Benedetta. Tornerà nuovamente ai fornelli in un programma tutto suo?