La Parodi fa la gretina. Non compra la carne ​ma la mangia fuori

Dopo essere stata estromessa dai palinsesti delle reti Rai, presentati lo scorso 9 luglio, Cristina Parodi è tornata a far parlare di sé, raccontandosi in un'intervista concessa al magazine Grazia. La giornalista e conduttrice televisiva, nata ad Alessandria e classe 1964, ha fatto sapere di aver cambiato stile di vita, seguendo l'esempio dei suoi figli maggiorenni. L'ex conduttrice di Domenica in ha dichiarato, in particolare, che non compra più carne, per non influire sullo spreco di risorse. Però, consuma carne quando è a cena fuori casa.

“Mi sono prefissata alcuni obiettivi – ha esordito Cristina Parodi, nella sua ultima intervista concessa a Grazia -. Non compro più carne, anche se la mangio occasionalmente, quando vado fuori a cena". La giornalista, all'età di 55 anni, ha maturato la decisione di dare una svolta al suo stile di vita, perché intenta ad aiutare l'ambiente e a difendere gli ecosistemi dal "global change". "Perché so quanta acqua serve per allevare gli animali -ha sottolineato l'intervistata-. Quando faccio la spesa, compro meno prodotti possibili con le confezioni in plastica e uso sacchetti di materiale riciclato. Nella mia città, Bergamo, mi sposto solo in bicicletta. E ho comprato il gasatore domestico per avere l’acqua frizzante in casa senza acquistare quella in bottiglia, che comporta uno spreco di risorse”.

La Parodi non ha nascosto che sta cercando di seguire alla lettera l'esempio dell'attivista svedese Greta Thunberg, per amore dei figli maggiorenni. Ma, al momento, la giornalista non ce la fa proprio a rinunciare del tutto a spostarsi in aereo. “Vorrei prendere meno aerei – ha infatti confidato Cristina alla nota fonte-. Ancora non ci riesco: ho sempre fretta, viaggio anche per lavoro, insomma, volare è di una comodità estrema. Spero che, in futuro, la tecnologia riesca a diminuire l’impatto ambientale di quei mezzi. I miei figli, invece, sono capaci di tornare dall’Inghilterra in treno”.

Cristina Parodi parla dei figli

A trasmetterle la voglia di cambiare le sue abitudini nella vita, sono stati i 3 figli che Cristina Parodi ha avuto da Giorgio Gori: Benedetta (23 anni, ndr), Alessandro (22 anni, ndr) e Angelica (18 anni, ndr). “Che i ragazzi fossero più attenti a proteggere la Terra, rispetto a noi adulti, me n’ero già accorta grazie ai miei figli– ha concluso nell'ntervista a Grazia, l'ex conduttrice di Domenica in-. Mi hanno insegnato a non comprare prodotti che vengono da molto lontano oppure che non sono di stagione perché, per trasportarli o conservarli a lungo, si sprecano grandi quantità di energia. Davanti alle manifestazioni a favore del clima, mi ha colpito anche vedere i ragazzi tornare numerosissimi nelle piazze, dopo alcuni decenni di distacco. Ci hanno fatto capire che ognuno di noi deve iniziare a impegnarsi nel suo piccolo”.

