Cristina Plevani: "La rivalità con Marina La Rosa non esiste più"

Dopo quasi venti anni, Cristina Plevani mette una volta per tutte la parola fine alla storica disputa con Marina La Rosa, sua coinquilina nel primo Grande Fratello: "Dopo 20 anni la "rivalità" non esiste più o più semplicemente non ce ne frega nulla".

Per capire l'origine della diatriba tra le due primedonne del mitico Gf1, bisogna fare un salto in quella che ormai si potrebbe definire "archeologia televisiva". Era l'autunno del 2000 e il padre di tutti i reality-show appassionava milioni di italiani e li teneva incollati su Canale 5. In quei mesi, Cristina Plevani e Marina La Rosa furono le protagoniste di un "triangolo amoroso" insieme al compianto Pietro Taricone.

La bagnina era innamorata del palestrato campano, e con lui aveva avuto un discusso flirt all'interno della casa di Cinecittà. Successivamente, però, Taricone sembrò rivolgere le sue attenzioni anche nei confronti della "gatta morta" siciliana. Da quel momento, la rivalità tra Cristina e Marina è stato argomento di discussione per molti appassionati del reality. Ma oggi, è la stessa vincitrice del Gf1 a porre la parola fine alle polemiche.

Su Instagram, Cristina Plevani ha pubblicato una foto in cui esibiva soddisfatta il suo look durante una recente partecipazione a Live - Non è la d'Urso: "Ho adorato questo look rockettaro". Tra i commenti allo scatto, un suo follower ha scritto: "La più bella del Gf1 altro che Marina La Rosa". A questo messaggio, la Plevani ha scelto di rispondere in modo da smorzare le polemiche una volta per tutte: "Dopo 20 anni la "rivalità" tra me e Marina non esiste più o più semplicemente non ce ne frega nulla".

"Nessuna è più bella di, non è che se una è bella in automatico l'altra brutta. Vi prego, non cadiamo in queste banalità", scrive Cristina Plevani, cercando di far trionfare la tanto auspicata solidarietà tra donne. Ma non solo, l'ex gieffina si spinge oltre e tesse le lodi dell'ex "rivale": "Siamo completamente diverse. Ogni tanto guardo le sue fotografie e scusate ma è figa da far paura". "Ha una sensualità innata", chiosa generosa la Plevani.

Altri follower, però, hanno continuato a scrivere frasi pungenti nei confronti di Marina La Rosa, e così la donna ha deciso di replicare in modo forte e non fraintendibile: "Perdonate, ma io non voglio che parliate male di Marina sul mio profilo". "Ve lo chiedo per cortesia. Grazie", chiosa Cristina Plevani, invitando anche i suoi fan a seppellire l'ascia di guerra.

