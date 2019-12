L'amica della Markle: "Non c’è nessun ritocco nella cartolina di Meghan"

È stato un anno densissimo per Meghan Markle e il Principe Harry. Un anno di viaggi, di vittorie, sconfitte, di nascite, di sogni, di aspirazioni e un anno di critiche. Così si potrebbe riassumere il 2019 dei duchi di Sussex. Sia la stampa inglese, ma anche lo stesso popolo britannico, in ogni modo e per un motivo ancora oggi sconosciuto, hanno cercato screditare la moglie del Principe Harry. Descritta come una diva che non ha dimenticato il suo passato da attrice, tutte le mosse e gli sguardi di Meghan Markle sono passati al setaccio. L’ultima critica? Come ha riportato il Daily Mail in un articolo pubblicato un paio di giorni fa, ora la duchessa è sotto accusa per via del foto ritocco alla cartolina di Natale.

La foto in se, che è stata pubblicata nel giorno della Vigilia di Natale, è molto dolce schietta e sincera. Rappresenta a pieno titolo il percorso che i duchi di Sussex hanno intrapreso proprio nell’ultimo periodo. Si legge un’importanza per la famiglia e si legge amore e speranza per il nuovo avvenire. Ecco il motivo di mettere in primo piano il piccolo Archie. Eppure quello scatto così intimistico non è stato esente da critiche. Come ha riportato il tabloid, pare che Meghan avrebbe abusato nel foto ritocco. Si fa notare che, in prospettiva, il volto della Markle è messo a fuoco molto meglio rispetto a quello di Harry, anche se la distanza tra i due è praticamente uguale. L’articolo ha creato scompiglio e ha attirato diverse critiche le quali, per fortuna, sono state sedate.

In un lungo posto su instagram e in risposta al Daily Mail, è intervenuta Janina Gavankar (vista di recente nella serie tv The Morning Show). Lei è un’attrice e una delle più fidate amiche di Meghan Karkle, ma soprattutto, è stata l’autrice della foto che è stata usata poi come cartolina di Natale per i Duchi. L’attrice si è rivolta direttamente al giornale e all’autore del testo, smentendo qualsiasi tipo di foto ritocco, affermando a gran voce che lo scatto è sincero quanto lo sono Meghan ed Harry. Nel post, oltre a sedare le critiche, l’amica di Lady Markle, invita la duchessa a godersi la sua famiglia, il Natale e dimenticare tutta la cattiveria ricevuta.

In questo frangente, come hanno reagito i duchi di Sussex? Da parte loro nessuna dichiarazione in merito. Come hanno riportato diversi pettegolezzi, ora si stanno godendo un breve soggiorno in Canada.