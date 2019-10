The Crown 3, il trailer ha un errore storico

La terza stagione della serie tv dedicata alla storia della Royal family uscirà il prossimo 17 novembre. Nell’attesa Netflix ha pubblicato il primo trailer di The Crown 3, cupo nelle ambientazioni e impreciso nella ricostruzione storica, stando a un articolo su Vanity fair.

Come fa notare la rivista, il filmato inizia con il Giubileo d’Argento della regina Elisabetta II, avvenuto 25 anni dopo la sua ascesa al trono nel 1952. Nel trailer si sente una voce alla radio che dice: " Oggi è il giorno del Giubileo, un giorno estenuante come fu quello dell’incoronazione 25 anni fa" . Ma un fan ha fatto notare che la regina fu incoronata un anno dopo la sua ascesa al trono, il 2 giugno 1953. Sebbene il creatore della serie, Peter Morgan, abbia più volte ammesso di essersi preso qualche licenza, questa sembra essere una piccola imprecisione non voluta.

Nonostante la dimenticanza, il trailer di The Crown 3 riesce a ricreare perfettamente quel clima di incertezza e tensione, caratteristico di quegli anni. Dopo l’Affaire Profumo, con cui si chiude la stagione precedente, il Regno Unito è in ginocchio: la sua sicurezza nazionale è devastata e il Paese è in bancarotta. Nel 1972 sono iniziate le proteste dei minatori. Anche a Palazzo si respira un’aria pesante: la regina Elisabetta II e sua sorella, la principessa Margaret, sono in contrasto, il principe Carlo non riesce a sottostare al protocollo e ai doveri che la famiglia gli impone.

Questi nuovi dieci episodi servono a preparare la strada per la successiva stagione, con protagonista Lady Diana, la principessa triste. Almeno in apparenza a corte, così come nelle scene rubate dal set, sembrano tornare i colori e l’allegria, ma è solo fumo. La Royal Family ripiomberà in un grande scandalo nel giro di poche puntate. Il resto è storia nota.