The Crown 4, arriva il personaggio di Lady Diana, interpretato da Emma Corrin

Sul set di The Crown 4 il tempo sembra essersi fermato: Lady Diana è ancora viva ed è insieme a Carlo, nel suo abito rosa a pois, in viaggio tra una città dell’Australia e l’altra.

Il quarto capitolo della saga sulla Royal Family ripercorrerà tutti gli anni Ottanta e Novanta. Vent’anni di storia riassunti in poche puntate. Le immagini racconteranno l’amore infelice tra il principe Carlo e Diana Spencer, la nascita di William e Harry, il tradimento e la relazione extraconiugale con Camilla, il rapporto con la regina, il divorzio, la fuga di Diana all’estero fino alla sua morte. Al momento la troupe è impegnata nelle riprese e nella ricostruzione del tour in Australia di Carlo e Diana. In Spagna sono state riprodotte la visita di Lady D al Freemantle Hospital, vicino a Perth, e l’ingresso della coppia reale alla Sidney Opera House.

Emma Corrin è la principessa del Galles: trucco e parrucco, costumi e scenografia rendono il tutto sorprendentemente verosimile. L’attrice ha 23 anni, è bionda, con gli occhi azzurri, la pelle di porcellana e i lineamenti da bambina, esattamente come Lady D durante il suo tour nel Continente Nuovissimo. " Sono eccitata e onorata di aggiungermi al cast della quarta stagione - ha scritto sul suo profilo Instagram -. Diana è davvero un’icona, lo era allora e lo è ancora" .