Da The Crown a Game Of Thrones: quale è la serie più costosa?

Quale è la serie più costosa della storia della tv? Netflix ha lasciato intuire si tratti di “The Crown”, la cui terza stagione è stata rilasciata ieri, ma la realtà dei fatti potrebbe essere assai diversa.

Il Guardian ha compilato una lista dei telefilm più costosi: sono tutti contemporanei, a dimostrare quanto piattaforme e network siano in vena di spese per prodotti di grande successo.

Lo show che al momento è costato più di tutti è “Game of Thrones”. La serie è costata inizialmente 5 milioni di dollari a puntata, anche se gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss si sono lamentati di aver dovuto sostituire battaglie con dialoghi, a causa della mancanza di denaro. Il successo però ha portato gli investitori a consentire la realizzazione della serie per oltre 15 milioni di dollari a episodio. Molti dei costi sono stati motivati dal fatto che le riprese si siano svolte per mesi in luoghi remoti, come Malta, Islanda e Croazia. Si stima che, complessivamente, “Game of Thrones” sia costato 630 milioni di dollari.

Al secondo posto di questa particolare classifica si piazza invece “The Crown”, con i 130 milioni di dollari spesi da Netflix per ognuna delle due prime stagioni della serie. Aver ingaggiato attori bravissimi e blasonati - come Claire Foy e Matt Smith nelle prime due stagioni, Helena Bonham Carter e Olivia Colman nella terza e Gillian Anderson scritturata per la quarta - ha pesantemente pesato sui costi. In realtà, la spesa maggiore è stata rappresentata da altro. Basti pensare che girare il matrimonio della Regina Elisabetta II con il Principe Filippo d’Edimburgo ha richiesto cinque giorni di riprese nella Ely Cathedral, per una scena di soli nove minuti. Claire Foy ha indossato per l’occasione una copia dell’abito da sposa della Regina del costo di 37.000 dollari. In altre parole, costumi e scenografie sono ciò che incide maggiormente nei costi della serie, per un totale attuale di 260 milioni di dollari.

Tra le altre serie più care, sia in arrivo che in corso di produzione, vi sono “The Mandalorian”, uno spin off di “Star Wars” dal costo stimato di 240 milioni, poi “Succession” - uno show Hbo che si concentra sulla storia di un’élite miliardaria - che costa 90 milioni, “The Morning Show” - uno degli spettacoli di punta della nascente Apple TV+- costato 250 milioni anche a causa della presenza di Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell - e infine “Il signore degli anelli”, per cui Amazon ha sborsato 250 milioni solo per accaparrarsi i diritti dell’opera di J.R.R. Tolkien e il cui costo stimato si aggira intorno al miliardo.

