Cuba Gooding Jr dopo le accuse per molestie: "Sono innocente"

Nuovo caso di molestie sessuali nel mondo del cinema americano: l’attore premio Oscar Cuba Gooding Jr è stato accusato per contatti non richiesti. Secondo le leggi dello stato di New York, il reato è punibile con un anno di carcere.

La querelante avrebbe raccontato di essere stata prima “abbordata” dall’attore in un bar di Manhattan la scorsa domenica, e poi di esser stata molestata. Precisamente Cuba Gooding Jr le avrebbe toccato il seno, contro la sua volontà.

L’attore si è presentato alle autorità e avrebbe negato di aver commesso l’abuso. Intervistato qualche giorno fa dal giornale di gossip Tmz, Cuba Gooding Jr è apparso abbastanza tranquillo: “ Mi fido del sistema. C'è una registrazione che mostra cosa è realmente accaduto ”. Circostanza confermata anche dal suo avvocato, Mark Heller, che avrebbe dichiarato che il suo cliente non avrebbe agito in modo “ ambiguo ”.

Anche se la faccenda venisse chiarita, pare che questa non sia stata la prima volta di Cuba Gooding Jr: anche un’altra donna lo avrebbe accusato di molestie per un episodio analogo risalente al marzo 2008. La vittima avrebbe trovato il coraggio di denunciarlo solo ora, dopo aver letto la notizia delle molestie al Magic Hour Rooftop Bar and Lounge di Manhattan.

Cuba Gooding Jr è un attore molto stimato a Hollywood. Suo padre, Cuba Gooding Senior, era un membro del gruppo Main Ingredient e questa parentela importante lo ha introdotto presto nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a recitare quando andava ancora a scuola, soprattutto nelle pubblicità e nel 1982 interpretò il suo primo ruolo in tv, una particina nella serie tv "Hill Street Blues".

Il primo successo fu nel film "Boyz n the Hood - Strade violente" di John Singleton nel 1991. A seguire recitò anche in "Codice d'onore" (1992), "Jack colpo di fulmine" (1994) e "Virus letale" (1995). Nel 1996 arrivò l’ingaggio per la parte che poi gli è valsa l’Oscar come migliore attore non protagonista: interpretò un arrogante giocatore di football americano nel film Jerry Maguire. Da quel giorno fu sempre cercato dalle case di produzione per film importanti.

Attualmente Cuba Gooding Jr sta girando "Old Friends", insieme a Jack Nicholson, Greg Kinnear e Helen Hunt. Una notizia del genere potrebbe avere delle ripercussioni sul suo lavoro, come è accaduto all’attore Kevin Spacey.