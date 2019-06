Kevin Spacey appare al processo e si dichiara innocente

Apparizione a sorpresa per Kevin Spacey di fronte al tribunale del Massachusetts, per il processo in cui è accusato di molestie sessuali da un diciottenne.

Come riporta l’Independent, i presunti fatti si sarebbero svolti nel 2016. A Spacey non era richiesto di partecipare all’udienza preliminare, che si è svolta lo scorso lunedì a Nantucket, eppure l’attore si è presentato lo stesso, con addosso un vestito grigio e gli occhiali da sole. È stato avvistato mentre faceva il suo ingresso in tribunale con i propri avvocati.

Spacey si è dichiarato non colpevole per le accuse a lui ascritte - anche se finora non è dovuto andare in tribunale, con l’eccezione di una breve udienza a gennaio. Il suo accusatore afferma di essere stato molestato all’interno dell’affollato Club Car, un bar in cui il giovane lavorava all’epoca come cameriere. L’avvocato di Spacey Alan Jackson ha accusato il ragazzo - oggi ventunenne - di aver cancellato i messaggi sullo smartphone che proverebbero l’innocenza dell’attore. Il legale esige inoltre che i pubblici ministeri consegnino una copia forense “ completa e inalterata ” delle attività operate dall’accusatore sul proprio smartphone.

L’accusa tuttavia giunge nello specifico dalla madre del giovane, che avrebbe affermato che Spacey avrebbe fatto ubriacare il figlio per poterlo molestare. Il ragazzo ha chiarito che avrebbe voluto farsi un selfie con l’attore dopo aver finito il suo turno di lavoro. Spacey, stando all’accusa, gli avrebbe quindi offerto molti drink per poi tastarlo nelle parti intime. Il giovane ha anche affermato di aver provato a cacciare l’attore, ma di non aver voluto mettersi nei guai per aver bevuto - la maggiore età per bere alcol negli Stati Uniti è 21 anni. Il ragazzo ha anche aggiunto di essere fuggito quando Spacey è andato in bagno.

I legali dell’attore rigettano qualunque accusa e affermano che il ragazzo stia mentendo per trarne un risarcimento economico. Intanto il giudice Thomas Barrett ha chiesto al bar Club Car di consegnargli tutto il materiale delle telecamere di sorveglianza, relativo alla serata in cui i presunti fatti si sarebbero svolti.

