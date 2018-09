Dakota Johnson: un tatuaggio svela la storia d’amore con Chris Martin?

L’ex protagonista della fortunata trilogia di Cinquanta Sfumature fa coppia fissa con Chris Martin, il frontman dei Coldplay? La storia d’amore tra i due, secondo le riviste di gossip, prosegue a gonfie vele da oltre un anno ma, né da Dakota Johnson né da Chris Martin, è arrivata nessuna conferma. Un tatuaggio però potrebbe svela che la storia d’amore tra l’attrice e il cantante è realtà.

Dakota Johnson è apparsa più bella che mai alla mostra del cinema di Venezia per presentare il remake di Suspiria, insieme al regista Luca Guadagnino e al cast. Durante lo shooting fotografico, non è passato inosservato un piccolo tatuaggio che è apparso sul braccio dell’attrice.

La fan page di Dakota Johnson ha immortalato lo scatto. Lo stesso simbolo dell’infinito appare sul braccio di Chris Martin, come riporta la pagina twitter di Metro UK. E secondo i fan del cantate e dell’attrice, quel tatuaggio è una vera e propria conferma. Secondo altre indiscrezioni, è stato proprio Chris Martin a chiedere alla Johnson di vivere con segretezza la loro storia d’amore. Il frontman ancora visibilmente scottato dopo la separazione con Gwyneth Paltrow, pare sia intenzionato a vivere al di fuori del flash dei fotografi, la relazione con la nuova diva del cinema. Tra i supporter c’è però la madre di Dakota, Melanie Griffith, che più volte ha ammesso di adorare di Chris Martin, ribadendo che è l’uomo perfetto per sua figlia. In attesa di ulteriori dettagli sulla questione, non resta che sperare di vedere la coppia calcare insieme le passerelle dei festival più ambiti.