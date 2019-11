Dalila Branzani: "Ho tirato i capelli a Eleonora Rocchini"

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono stati una delle coppie più amate di sempre di Uomini e Donne. La loro unione ha fatto sognare centinaia di migliaia di persone, che si sono affezionati a loro e al loro amore. Sembravano destinati a una vita insieme, tanto che si parlava addirittura di matrimonio prima che avvenisse l'irreparabile. In queste ore si è tornati a parlare di loro per le fortissime accuse lanciate da Dalila Branzani, sorella di Oscar, contro Eleonora.

La relazione tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è terminata questa estate dopo una lunga crisi che li ha visti prima allontanarsi e poi dividersi definitivamente. I due non hanno chiuso in buoni rapporti, come accade spesso quando ci sono stati grandi amori e grandi passioni. Chi ha mantenuto un legame è stata Dalila Branzani, che con Eleonora è riuscita a instaurare un fortissimo feeling. Nonostante la relazione fosse ormai terminata, le due ragazze hanno continuato a vedersi come se tra loro non fosse cambiato nulla. Il rapporto tra Dalila ed Eleonora Rocchini sembrava andare oltre quello di facciata che molto spesso hanno due cognate. Loro due erano insieme la notte del terribile incidente a Napoli ma qualcosa adesso sembra essere cambiato e il legame di sorellanza pare si sia rotto.

Tutto è successo in una discoteca nei pressi di Napoli, dove si sono incontrati per puro caso Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Ognuno era nel locale con il rispettivo gruppo di amici e con Oscar c'era anche sua sorella Eleonora. Tra i tre è scoppiata una vera e propria lite quando Eleonora ha ammesso di frequentare Nunzio, l'ex fidanzato di Dalila. Il parapiglia è stato talmente violento che sono dovuti intervenire i buttafuori per allontanare i gruppi e permettere lo svolgimento della serata. A raccontare il tutto è stata proprio Dalila nel suo profilo Instagram, rispondendo alle curiosità dei follower. “ Oscar non ha alzato le mani. Sono stata io che ho reagito quando lei all'ennesima provocazione si è attaccata faccia a faccia con Oscar, perché lui stava parlando con una ragazza ”, ha rivelato Dalila. Pare che le due siano anche arrivate alle mani nel momento di massima tensione: “ Le mani le ho alzate io tirandole i capelli, capisco che non è un gesto da fare e lo so bene ma lei è venuta a fine serata e ha istigato me, poi è passata a Oscar, poi mio cugino. ”