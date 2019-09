Dalila Di Lazzaro: "Mi hanno truffato, sono senza pensione"

Sono sempre di più i vip che in televisione confessano di attraversare momenti critici sul versante economico, spesso per colpa di persone a cui hanno affidato con fiducia la cura delle loro finanze. In tanti hanno finito con l’essere stati truffati da consiglieri e commercialisti fraudolenti, arrivando a ritrovarsi proprio, quando la loro carriera era in crisi o finita da tempo, con il conto in rosso o pensioni molto basse per via dei contributi non versati a loro insaputa.

Ultima in ordine di tempo è Dalila Di Lazzaro che, ospite di “Storie italiane”, ha svelato che quando era sulla cresta dell’onda come attrice da giovane si era affidata a una persona che le garantiva di star versando quanto dovuto all’Erario per le tasse e solo in un secondo momento ha scoperto che le aveva rubato tutti i suoi contributi, tanto che oggi Dalida Di Lazzaro si ritrova senza pensione.

“ La pensione è un diritto che le persone hanno e dovrei averla anche io. Quando ero ragazzina a 18-19 anni – ha spiegato l’ex attrice - n on ero ferrata e focalizzata sul problema, per tutti i miei primi film non ci pensavo, io lasciavo i soldi allo Stato tramite le detrazioni, ma non mi hanno versato i contributi ”.

“ L’ho scoperto solo adesso e io sono una persona talmente così poco lucrosa che anche dovessi iniziare ora non starei a guardare questa cosa. Purtroppo – ha ammesso - gli artisti spesso sono un po’ tra le nuvole ”.