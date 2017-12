Dalle accuse al boom al cinema. Fioccano produttori per Brizzi

Lo scandalo delle presunte molestie non ha certo intaccato la capacità da regista di Fausto Brizzi. A dirlo sono i numeri del botteghino di Natale, dove il suo film "Poveri ma ricchissimi" ha stracciato i concorrenti cinepanettoni nelle sale di tutta Italia. Proprio per questo diverse case cinematografiche sarebbero pronte a firmare contratti con Brizzi, aspettando che le accuse formulate in televisione si trasformino in qualcosa di più concreto.

Brizzi, come noto, venne "licenziato" dalla Warner Bros che aveva deciso di cancellare il suo nome dal sotto il titolo del film. Lo scandalo però non ha incrinato le vendite: nei giorni di Natale, infatti, subito dietro Star Wars (11milioni di euro incassati) si è piazzato proprio Poveri ma ricchissimi (4.065.470). Staccati, e non di poco, Natale da Chef di Neri Parenti con Massimo Boldi (2.018.478 euro) e Super Vacanze di Natale (520.152 euro).

Medusa aveva congelato il contratto con Brizzi in attesa che le acque si calmassero. E ora che le polemiche sembrano più deboli e nessuna denuncia ufficiale è stata recapitata al regista accusato di molestie, i tempi sembrano maturi per permettere a Brizzi di tornare a lavorare. L'ad Giampaolo Letta, ricorda il Messaggero, aveva già condannato la gogna mediatica cui era stato sottoposto il regista e, in attesa di riscontri alle accuse formulate da alcune attrici ai microfoni de Le Iene, è pronta a far tornare in sella la punta di diamante.

Secondo il Messaggero, però, ci sarebbero anche altri produttori pronti a farsi avanti. Luca Barbareschi (Casanova) vorrebbe affidargli tre film, anche se al momento non ci sono conferme o contratti firmati. Ma Brizzi, scrive il quotidiano romano, "si è incontrato recentemente anche con un paio di produttori importanti che vogliono mantenere l'anonimato, ma sarebbero pronti a finanziargli un film". Lo ha detto senza mezzi termini Aurelio De Laurentiis, con cui il regista ha collaborato da sceneggiatore nei cinepanettoti che hanno fatto la fortuna del produttore presidente del Napoli. "Certo che produrrei un nuovo film con Brizzi - ha detto - e rifacessimo un film insieme, di sicuro sarebbe un grande successo". Alla faccia degli scandali.