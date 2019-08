Damien Hurley si spoglia come la mamma Liz

Ormai è certo che Damian Hurley figlio della modella e attrice Liz Hurley, stia prendendo la carriera della mamma facendo il modello. Di lei ha sicuramente ereditato l’aspetto, anche se una delle ultime immagini che ha postato nelle sue stories di Instagram ha scatenato un putiferio.

Il modello 17enne, gi da un po’ sta postando delle immagini nello stesso identico modo della mamma a cui somiglia come una goccia d’acqua. L’ultima foto lo vede con una vestaglia calata sulle spalle come in una famosa foto di sua mamma. Ma non solo.

Damien figlio non riconosciuto di Steve Bing, porta infatti il cognome di sua madre, ha giù reso omaggio alla “famosa genitrice” facendosi riprendere con l’iconico vestito di Versace indossato da Liz ai tempi in cui era fidanzata con Hugh Grant. O un’altra ancora con i capelli cotonati identica ad una delle prime immagini di Liz quando faceva la modella.

In passato la Hurley è stata accusata di avere un legame morboso con il figlio, e ha risposto dicendo di essersi sentita benedetta dalla sua nascita la cui personalità è identica alla sua.

Damien che come padrini ha niente di meno che Elton John e Hugh Grant, ha firmato da poco un contratto con la stessa agenzia che cura l'immagine di sua madre, ma il suo esordio da modello ha suscitato molte polemiche e molti hanno ritenuto le foto “ inquietanti ” e Damien “ simile ad una bambola ”.