Daniel Radcliffe soffre per Meghan Markle

Daniel Radcliffe si mostra empatico con Meghan Markle.

Come riporta il DailyMail, l’attore - che si è imposto al grande pubblico interpretando Harry Potter in ben dieci pellicole - ha raccontato come soffra per quella che per lui rappresenta anche un'ex collega. Meghan è stata infatti anche un’attrice, celebre per la sua interpretazione del personaggio di Rachel Zane nella serie tv “Suits”, e ha abbandonato la carriera quando nel novembre 2017 si è fidanzata con il Principe Harry.

Ma non è solo questa la ragione che “lega” Radcliffe alla duchessa di Sussex, che tuttavia ha anche affermato di non essere un grande fan della Royal Family, ma al tempo stesso di provare “ rispetto ed empatia ” nei loro confronti. L’attore ha oggi 30 anni, ma fu catapultato sotto le luci della ribalta quando ne aveva solo 12. Radcliffe ha spiegato come pensi che l’attenzione mediatica che ha ricevuto sia solo una frazione di quello che i duchi di Sussex subiscono ogni giorno da parte dei tabloid.

E ha aggiunto che crede che Meghan ami davvero e profondamente Harry, se ha deciso di sopportare tutto questo pur di stare con lui. “ Mi sento davvero male per Meghan Markle - ha detto l’attore - per il modo in cui viene trattata dai media britannici. Ecco perché ho sempre pensato che la loro relazione fosse dolce. Perché pensavo: 'Lei deve amarti, se vuole essere coinvolta in questa folle vita' ”.

In questi mesi, è emerso come Meghan soffra molto per quest’attenzione mediatica nei suoi confronti, come lei stessa ha rivelato nel documentario “Harry & Meghan: An African Journey”. La duchessa spiegò, a favore di telecamere, di aver provato a lungo ad adottare l’aplomb britannico, ma di non esserci riuscita.

Meghan e Harry hanno di recente denunciato alcune testate britanniche con l’accusa di aver violato la loro privacy e aver pubblicato solo parzialmente - con lo scopo di metterla in cattiva luce - una lettera che la duchessa scrisse al padre Thomas Markle. In tempi non sospetti, il Guardian si è schierato invece a favore di Meghan, in un articolo in cui suppone che il modo in cui la duchessa è stata criticata - per il suo modo di essere madre, per il numero di Vogue che ha realizzato e per molti altri dettagli - sia solo un sintomo di razzismo.

Molti vip intanto parlano di Meghan sostenendola, in primis le sue amiche ed ex colleghe Priyanka Chopra e Abigail Spencer. Ma anche chi non la conosce empatizza con lei, a partire da Kim Kardashian, che proprio in queste settimane ha spiegato come sia naturale che i duchi di Sussex vogliano una sempre maggior privacy e sicurezza per la loro famiglia, in particolare da quando è nato il loro piccolo Archie Harrison.

