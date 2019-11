Kim Kardashian supporta Meghan Markle

Kim Kardashian ha espresso la propria vicinanza nei confronti di Meghan Markle.

Da tempo si dice che la star dei reality sia una fan dei duchi di Sussex e che sia un suo grande desiderio incontrarli. Tuttavia, ora arriva un’attestazione di solidarietà: Kardashian ne ha parlato nel corso di un’intervista al The Sunday Night Project in Australia, dove le è stato chiesto se provasse simpatia per Meghan e il Principe Harry. Kardashian ha risposto che nessuno può capire le pressioni dell’essere un membro della Royal Family, come riporta l’Express.

“ Non credo che nessuno possa capire davvero cosa significhi tranne loro - ha detto Kim Kardashian - Penso che il loro viaggio sia estremamente personale, anche per ciò che ha passato la mamma di Harry e per come la sua vita sia stata influenzata dai riflettori e dai paparazzi ”.

Kardashian ha anche racontato di come essere madre abbia cambiato la propria vita e di come vorrebbe che i suoi figli fossero sempre al sicuro. Per questa ragione, ha spiegato, riesce a empatizzare con il bisogno di privacy di Meghan e Harry e la loro necessità di prendere del tempo per se stessi, per la loro famiglia. Nel corso del documentario “Harry & Meghan: An African Journey”, i duchi di Sussex hanno raccontato delle pressioni che subiscono quotidianamente per il solo fatto di essere membri della Royal Family. Meghan ha anche aggiunto di come sia difficile vivere costantemente sotto i riflettori e che questo le è pesato molto di più quando era incinta, quindi maggiormente vulnerabile.

Meghan ha avuto lo scorso maggio il suo primogenito Archie Harrison, dopo solo un anno di matrimonio. Tanto che nel documentario ha spiegato non solo che a tutto questo si aggiunge la sua battaglia per essere una buona madre, ma anche quella per essere una donna sposata da poco.

Kim Kardashian, da moglie e madre, ha mostrato di comprendere tutto questo e ha quindi condiviso il fatto di sostenere la duchessa. Kardashian è sposata con l’artista Kanye West dal 2014. Due anni prima era nata la loro primogenita North. La coppia ha oggi anche altri tre figli, Saint nato nel 2015, Chicago nata nel 2018 e Psalm, nato lo scorso maggio. Gli ultimi due bambini sono stati dati alla luce ricorrendo a embrioni congelati impiantati su una madre surrogata. In occasione della gravidanza di Saint, Kim ha infatti avuto un grave problema, la placenta accreta: ulteriori gravidanze avrebbero quindi rappresentato un enorme rischio sia per lei che per il nascituro.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?