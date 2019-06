Daniela Martani: "Ecco perché uso foto sexy"

È stata una delle protagoniste del Grande Fratello, ed oggi Daniela Martani è una vegana convinta. Negli ultimi periodi, però, sui suoi profili social sono comparse anche foto più sexy che lei ha prontamente motivato in una recente intervista.

Raggiunta dai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici, la Martani ha raccontato: “ Perché ho iniziato a mettere foto un po' più sexy su Instagram? Perché prendono il triplo dei like ”. Daniela, quindi, si è intrattenuta con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio spiegando cosa le è spesso accaduto sui social. “ Ogni tanto mi arrivano proposte o inviti, c'è un sacco di gente che mi scrive, anche più piccoli di me, che mi fanno proposte – ha detto lei, che ha rivelato di essere spesso oggetto del desiderio dei feticisti - . I piedi? Chiedono in tanti foto dei piedi! Sono una fissa degli uomini! C'è gente disposta a fare qualsiasi cosa per avere una foto dei piedi ”.