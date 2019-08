Daniele Dal Moro chiude con Martina: "Ha usato parole gravissime sulla mia famiglia"

La conoscenza tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Dopo l'attrazione scattata al'interno della casa del Grande Fratello, i due avevano iniziato a frequentarsi anche fuori e sembravano essere molto affiatati. A confermare l'allontanamento sono stati gli stessi protagonisti tramite i social in due momenti diversi, facendo definitivamente chiarezza con i loro seguaci su una situazione che già da tempo sembrava essere piuttosto complicata.

Tutto è nato la scorsa settimana, quando durante una diretta sui Instagram, Martina Nasoni ha affermato di essere single. Il sexy veronese Daniele Dal Moro non ha preso particolarmente bene la notizia e ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con Martina. La vincintrice del Grande Fratello 16 è però tornata sui suoi passi o ha cercato un confronto con il suo ex coinquilino all'interno del reality, fatto sta che si è recata a Roma per un confronto. È stata lei stessa a raccontarlo ma il viaggio nella Capitale non è andato come lei avrebbe sperato: “ Scusate la delusione, sono andata a Roma per parlare con il diretto interessato ma lui aveva un servizio fotografico quindi…Ho preso un altro treno e sono tornata a casa. Il rapporto è chiuso adesso basta ”.

La replica di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere e sempre attraverso Instagram il ragazzo ha espresso la sua versione dei fatti. “ Ho appena mandato un messaggio a Martina, io con Martina ho chiuso, non voglio più saperne, per me è una cosa chiusa. Io posso non esser stato troppo affettuoso con lei, posso non essermi comportato come molti di voi avrebbero voluto, ma penso di averle sempre portato rispetto dentro e fuori dalla Casa ”, ha esordito Daniele.

“ Io e Martina - continua - ci sentiamo praticamente tutti i giorni al cellulare, non era in programma di vederci oggi, mi ha scritto alle 18 e mi ha detto: ‘Io sono in treno, sto venendo giù’. E io ho pensato a come avremmo potuto fare dato ero con mio cugino che aveva preso – da tre settimane – una mezza giornata di ferie per stare con me. Ero già d’accordo con lui, per stare anche a dormire con lui. Io mi sono arrabbiato con Martina perché non mi ha avvisato, e mi è dispiaciuto che abbia fatto un giro per nulla. Va bene la sorpresa, ma cerca di capire se posso. ”

Il mancato incontro non sarebbe dunque nato da una precisa volontà di Daniele Dal Moro ma da un impegno pregresso che il ragazzo non poteva differire. Questo però non cambia la sua volontà di voler interrompere qualsiasi tipo di conoscenza e frequentazione con la ragazza, perché “ il motivo per cui sono arrabbiato con Martina è perché con me ha usato parole gravissime, che non diffonderò mai ma gravissime, su di me, sulla mia famiglia, nessuno mi ha mai detto quello che mi ha detto lei. ”

Il loro sembra quindi essere un capitolo definitivamente chiuso ma non è detto che nei prossimi giorni non si siano risvolti sulla questione. Sembra che Daniele Dal Moro non abbia coltivato molte simpatie all'interno del Grande Fratello, visti anche i recenti trascorsi burrascosi social con l'altro inquilino Gaetano Arena.