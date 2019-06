Gf, Martina Nasoni: "Dopo la vittoria, io e Daniele abbiamo passato la notte insieme (vestiti)"

Chi avesse avuto qualche dubbi sulla vincita di Valentina Nasoni, preferendo magari qualche altro concorrente del Grande Fratello, forse non la conosce bene. “La ragazza con il cuore di latta” , la canzone che le ha dedicato Irama, è una forza della natura. Allegra, spiritosa e con un grande senso dell’umorismo, riesce a trasformare un’intervista in una chiacchierata tra amici. La chiacchierata è al telefono perché dopo la vittoria al Grande Fratello Valentina è piena di appuntamenti e di telefonate che le arrivano in continuazione. Proprio per questo parlare con lei è stato un po’ come partecipare ad uno di quei quiz televisivi, provi, provi ed è sempre occupato. Dopo una ventina di volte però risponde e si scusa “ E’ da questa mattina che sono al telefono… Ma che cosa è questo ‘accollo’ (attaccamento, ndr. Dice scherzando)".

Sei la vincitrice del Grande Fratello te ne rendi conto? Quanto sei contenta?

“ Tantissimo, è una cosa che non mi aspettavo e ancora adesso non ci credo, invece è successo a me, che sono niente ”

Perché dici così?

“ Beh, in effetti ripensandoci me la sono proprio meritata la vittoria, no? ”

Pensiamo proprio di sì. Cosa è piaciuto di te alla gente?

“ Penso che abbiano apprezzato il fatto che nonostante abbia un problema così grande al cuore, un limite così importante, non ho mai smesso di seguire i miei sogni, non ho mai voluto sembrare una persona debole e non ho mai dato colpa a questa cosa quando ho commesso degli errori ”.

In effetti la gente si è quasi dimenticata che tu abbia un “cuore di latta” perché nella Casa facevi qualsiasi cosa. Quali sono i limiti della tua problematica?

“ Io ho fatto e faccio tutto, certo mi affatico molto prima rispetto alle altre persone. Il fatto grave è che stiamo parlando di una malattia degenerativa, quindi non va migliorando, non c’è possibilità, e questa è la parte ‘tosta’ della situazione, perché ho incertezza verso il futuro. Però alla fine ho sempre detto che la vita è un po’ come quando sei sul ring, devi innanzitutto ad alzare la guardia e a cercare di parare i colpi, e poi imparare a darli anche più forte ”.

Quanto ti manca la casa del Grande Fratello?

“ In questo momento tantissimo, considerando il fatto che è tutto il giorno che parlo con chiunque e non riesco neanche a fare la doccia. Nella Casa non c'era questo problema ”.

Con la vincita che riceverai sei sempre dell’idea di aiutare i tuoi genitori?

“ Sì assolutamente questa è la prima cosa che farò, aiutare i miei a pagare il mutuo ”.

Non lascerai niente per te?

“ Certo, metterò da parte qualcosa e investirò anche una parte. Penso sia intelligente investire i soldi. Mi piacerebbe magari fare anche un po’ di beneficenza. Ho ancora le idee poco chiare perché non avevo mai preso in considerazione, neanche per sbaglio, l’idea di vincere. Ho sempre pensato: ‘Saranno problemi di qualcun altro’, ed invece… '”

Irama che ha scritto per te “La ragazza dal cuore di latta” ti ha chiamato o mandato un messaggio?

“ No. al momento niente. Daniele sì e Irama no, strano ”.

A proposito di Daniele, ieri ha postato una stories sul suo Instagram dove eravate di notte insieme nello stesso letto, cosa è successo?

“ Niente, eravamo vestiti! Stavamo chiacchierando un po’ dopo la grande confusione della vittoria. Poi lui ha tirato fuori una cioccolata e quindi ci siamo ‘strafogati’. Ovviamente abbiamo ancora un sacco di cose da dirci, che rimarranno tra me e lui. Insomma è una situazione che va ‘vagliata’ bene. Non so se succederà qualcosa di più di un’amicizia, però di sicuro mi farà piacere parlarci e avere dei chiarimenti ”.

Spesso quando eri nella Casa, hai detto che su questa storia stavi ‘lavorando’. C’è una possibilità che vada a finire come Gennaro e Francesca?

“ Ehhhhhh… sì ”

Questa è una bella notizia! Vuol dire che hai visto un cambiamento in lui?

“ Siete proprio molto curiosi! Sì comunque, diciamo che dopo la mia vittoria aveva un sorriso diverso ”.

Dopo questa esperienza pensi di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo?

“ Assolutamente sì. Spero di continuare su questa strada, ho studiato tanti anni recitazione, mi piacerebbe anche cantare ”.

Che reazione hanno avuto i tuoi genitori?

“ Quando hanno detto il mio nome, sono letteralmente esplosi. Ho visto loro i miei zii e tutte e mie amiche scoppiare a piangere. Mia mamma mi ha guardato e diceva: ‘Non ci credo’ e io le rispondevo: ‘Neanche io’ ”.

Veramente eri gelosa di Taylor Mega?

“ Come è entrata ha detto: 'Cambio ragazzi come cambio la biancheria intima'. Sarà anche bellissima, ma penso che debba tirare fuori un po’ di sostanza. Secondo me dovrebbe applicarsi un po’ di più sulla teoria piuttosto che sulla pratica ”.

Comunque Taylor si è concentrata più su Gennaro che su Daniele...

“ Per quello che ho conosciuto Daniele a mio parere Taylor Mega non era proprio il suo tipo. Poi ieri sera mi ha detto una cosa… ”

Cosa ti ha detto?

“ No, non posso dirlo… ”

Ora però ci hai incuriosito...

“ Mi ha detto che comunque io non sono una ‘sciaquetta’ come tante ”.

Vi siete sentiti? Dove è ora?

“ Sì mi ha chiamato, adesso sta a casa a Verona ”

Verona, la città di Romeo e Giulietta, ricordate un po’ Andrea Damante e Giulia De Lellis...

“ Io tra l’altro non ci sono mai stata a Verona ”

Devi assolutamente andare e avrai anche bisogno di una guida...

“ Sì, dovrei conoscere qualcuno in teoria… ”

Martina sentiamo in continuazione chiamate in attesa sul tuo telefono...

“ E’ da questa mattina che mi chiamano, addirittura persone con cui ho litigato cinque anni fa che mi chiedono scusa. Ora che ho vinto? Ma per favore! Io ho tre quattro amiche e per me bastano. Poi ci possono anche essere altre conoscenze ma le amiche vere sono poche ”.

Barbara d’Urso cosa ti ha detto?

“ Ancora devo vederla e parlarci bene, perché dopo la vittoria è stata completamente travolta dai giornalisti e lei li ha lasciati tutti a me. Però sono sicura che è felice, è stata tanto carina con me ”.

Riuscirai ad andare in vacanza questa estate?