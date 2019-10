Daniele Dal Moro furioso con gli hater: "Martina? Non devo avere per forza una donna"

Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, l'ex gieffino Daniele Dal Moro è tornato al centro del gossip ed appare sempre più lontano dalla sua ex coinquilina, Martina Nasoni. Recentemente i due ex concorrenti del Grande Fratello avevano tra loro avuto un forte scontro in rete, a seguito di un sondaggio social indetto da Daniele, che su Instagram - tra le opzioni del suo gioco - chiedeva agli utenti di votare Martina o in alternativa la biondissima Erica Piamonte, a seconda della propria preferenza. Il sondaggio in questione aveva, però, provocato l'ira della Nasoni, la quale si era infatti detta adirata nei riguardi di Daniele, scivendogli che non non avrebbe più voluto frequentarlo. E, riattivandosi su Instagram, l'ex gieffino ha parlato di nuovo della sua ex coinquilina, rivelando di essere stato contattato proprio da Martina - dopo la loro ultima lite - e di non aver ancora letto il nuovo messaggio privato dell'ex gieffina.

Dal Moro, incalzato quindi da alcune domande giunte tra le sue ultime Instagram stories, ha colto l'occasione per rivelare i motivi per i quali -secondo lui- la sua relazione con Martina non è mai decollata dopo il Grande Fratello 16 e ha risposto indirettamente alle critiche degli hater, che lo accusano di aver usato la Nasoni al fine di ottenere visibilità mediatica.

"Ci ho provato e riprovato, ma mi sono rotto di tutto - ha fatto sapere pubblicamente Daniele, circa la sua sua turbolenta frequentazione con Martina Nasoni e i conseguenti attacchi ad oggi subiti- degli insulti, della mancanza di fiducia, della cattiveria della gente… sono saturo!". Il bello e tenebroso influencer si dice stanco di sentirsi costretto a dare continuamente spiegazioni ai fan sulle sue scelte e i suoi comportamenti: "Io non devo avere una donna per forza. Ho i miei amici e la mia famiglia che mi vogliono bene. Per me basta e avanza. Voglio solo vivere sereno". Qualche follower di recente gli ha suggerito di avere una "donna" come Martina al suo fianco, ma l'ex gieffino ha risposto piccato in una nuova storia: "Secondo me il termine ‘donna’ vi è sfuggito di mano da un bel pezzo… In generale parlo! Trovo molto più appropriato il termine ‘ragazza’".