Gf, Martina contro Daniele nel cuore della notte: "Con me hai finito"

Dopo essere diventati protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Martina Nasoni, Erica Piamonte e Daniele Dal Moro sono tornati a far discutere. L'ex gieffino ha chiesto, in un sondaggio aperto agli utenti social, di schierarsi a favore di Erica o, in alternativa, dalla parte dell'acerrima nemica di quest'ultima, Giorgia Caldarulo, la quale ha sostenuto a Pomeriggio 5 che tra Erica e l'ex gueststar del Gf, Taylor Mega, non sia mai nata una storia.

Se i risultati del sondaggio -queste le condizioni palesate da Daniele - avessero data per vincente Erica, allora Daniele sarebbe uscito a cena con quest'ultima, altrimenti Dal Moro avrebbe dovuto sposare proprio "La ragazza con il cuore di latta", Martina. E il gioco in questione, aperto pubblicamente in rete dal Dal Moro, si è rivelato un sondaggio della "discordia" per il "triangolo" formato da Erica Piamonte, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni.

Martina Nasoni furibonda dopo il Gf

Le opzioni poste nel sondaggio social indetto da Daniele Dal Moro hanno scatenato l'ira di Martina Nasoni che, nel cuore della notte, ha voluto rispondere a tono al suo ormai ex coinquilino nella casa del Gf: "Sei veramente pessimo! Vattene pure a cena con Erica. Non ho intenzione di condividere nemmeno un’ora in più del mio tempo con una persona come te. Con me hai finito, Daniele. Finito!".

Un messaggio scritto da una furibonda Martina, quest'ultimo, che Dal Moro ha deciso di condividere tra le sue Instagram stories, mostrandolo ai follower: "Questo mi è servito per capire che qualsiasi cosa faccia, Martina sarà sempre santa, mentre io avrò sempre il cuore di pietra. Lei vi aveva detto in diretta: ‘Io gelosa di Erica? Ma quando mai!’. Io sono sempre Pinocchio. Io mi sono rotto!". E all'ultima stoccata social infertale da Daniele, Martina ha risposto con un sonoro: "Schifo!".