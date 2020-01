Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne

È stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello guidata da Barbara d’Urso e ora, Daniele Dal Moro, approda sulla poltrona rossa di Uomini e Donne.

Da tempo si vociferava di una sua ipotetica partecipazione al dating show di Canale 5: una serie di indizi, infatti, avevano fatto pensare che la redazione di Maria De Filippi avesse deciso di affidare il trono proprio a Dal Moro e, nel corso del pomeriggio di oggi, 9 gennaio, è giunta la conferma ufficiale da parte dei profili social di Uomini e Donne che hanno presentato il nuovo volto del trono classico.

Daniele Dal Moro, che già nella Casa del Grande Fratello aveva manifestato un carattere duro, a volte ribelle, ma sempre schietto e sincero, ha avuto una turbolenta relazione con la vincitrice della scorsa edizione del reality show, Martina Nasoni. La “ragazza dal cuore di latta” non aveva mai nascosto l’interesse nei confronti del coinquilino e la loro relazione ha iniziato a vivere momenti di alti e bassi già davanti le telecamere del Gf. Poi, spenti i riflettori, i due hanno deciso di iniziare una frequentazione che ha fatto sognare molti fan, ma che si è conclusa negli ultimi mesi dopo una serie di screzi e litigi che si sono consumati anche sui social.

Ufficialmente single, quindi, Daniele Dal Moro ha accettato la proposta di Uomini e Donne e ha deciso di cercare l’anima gemella seduto sulla poltrona rossa più ambita degli ultimi tempi. Eppure, la notizia della sua “elezione” a tronista pare non essere stata accolta con grande consenso da parte dei telespettatori che da tempo chiedono a Maria De Filippi e alla sua redazione di far accomodare in trasmissione persone normali e non i classici volti pescati da altri programmi o reality show.

La polemica si è sollevata in rete e molti internauti hanno espresso tutta la loro disapprovazione per questa scelta. “Un riciclo continuo”, “Basta, mettete gente normale”, “Ma i provini che cavolo li fanno a fare ???? Che pa..e tutte le volte ‘sti personaggi”, hanno scritto alcuni utenti sul profilo Instagram di Uomini e Donne, “Complimenti un altro disinteressato alle telecamere, alla ricerca del vero amore”, “Sempre la stessa gente..che tenta e ritenta di sfondare in tv! Ma basta! Questo poi...antipatico come pochi!!!”, si legge ancora sui social.

Per Daniele Dal Moro, dunque, l’inizio del percorso a Uomini e Donne si prospetta assai complicato. L’ex gieffino dovrà combattere con i pregiudizi di chi crede che sia solo un altro tronista in cerca di visibilità e dovrà, allo stesso tempo, individuare colei che potrebbe essere la donna della sua vita (o almeno si spera).