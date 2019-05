Gf, Martina Nasoni dice basta a Daniele Dal Moro

Il flirt tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è giunto al capolinea: la "ragazza dal cuore di latta" del Grande Fratello 16 ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con il coinquilino.

Dopo una frequentazione fatta di alti e bassi, infatti, Martina si è chiusa nella stanza dei cuscini per concedersi un ennesimo sfogo riguardante la sua situazione sentimentale. La Nasoni, che non ha mai avuto grande fortuna in amore, si è detta stanca delle storie d'amore sbagliate che si è concessa negli ultimi anni e ha promesso che, qualora dovesse resistere alla nomination di questa sera, sarà pronta a continuare il suo percorso da sola nella Casa di Canale 5.