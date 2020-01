Daniele Dal Moro sale sul trono e Martina Nasoni scrive: "Tante maschere"

In rete si è appreso che Daniele Dal Moro è in procinto di salire sul trono classico, a Uomini e donne. Il modello originario di Verona e classe 1990 ha, a quanto pare, intenzione di trovare l'anima gemella al dating-show di Maria De Filippi. O almeno questo è quanto trapela dalla sua clip di presentazione, che ha registrato in qualità di neo tronista ed è stata pubblicata sul sito Wittytv. La notizia in questione già divide l'opinione del web. Se da una parte -tra gli utenti, sui social- c'è chi si dice contento per il nuovo traguardo raggiunto dall'ex concorrente del Grande fratello 16, dall'altra parte c'è chi proprio non manda giù che Daniele voglia riprovarci in amore, pubblicamente, dopo aver avviato una frequentazione con Martina Nasoni tra le mura del Gf.

Da quando la notizia -divulgata sul conto di Dal Moro- è in rete, com'era prevedibile che accadesse, in molti hanno espresso il proprio parere in merito. E ora fa, in particolare, discutere quella che sembra essere una "frecciatina", che l'ex coinquilina Martina Nasoni (nata a Terni e classe 1998, ndr) avrebbe lanciato sui social alla sua ormai ex fiamma.

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”, sono le parole che l'ex gieffina ha scritto nel suo ultimo messaggio condiviso con i follower. Il messaggio in questione è stato riportato a corredo di un nuovo scatto, che la Nasoni ha pubblicato su Instagram e che immortala quest'ultima mentre alza un calice, come a voler brindare all'ennesimo "insegnamento" appreso nella vita.

Il web si divide su Martina Nasoni e Daniele Dal Moro

Tra i follower dell'ex coppia, c'è chi ha associato le parole spese dalla Nasoni alla notizia che vede Daniele prossimo alle registrazioni del trono classico e, pertanto, ha voluto scrivere messaggi di supporto alla sua beniamina.

“Quando usi il cuore vero, non riuscirai mai a distinguere la maschera dal volto -si legge in un commento, che un utente ha scritto sotto la citazione di Luigi Pirandello riportata da Martina-, ma tu usalo sempre perché chi usa il cuore verrà ripagato. Sorridi”.

Poi , sempre sotto l'ultimo post dell'ex gieffina, si legge, ancora: “Sei una ragazza stupenda, hai perfettamente ragione. Non ti abbattere mai, forza!”; “Tranquilla, amore. Tutti avranno ciò che si meritano o prima o dopo. Tempo al tempo. Tu, nel frattempo, innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Non smettere di essere come sei”.