Daniele Scardina parla di Diletta Leotta: "Non abbiamo mai definito quello che c’è"

Quella tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è stata una delle love story più chiacchierate degli ultimi mesi. In un'estate durante la quale molte coppie si sono separate e alcune sono tornate dopo un periodo di lontananza, ha fatto notizia il loro avvicinamento inedito.

Sembrava un amore estivo, di quelli destinati a durare fino ai primi giorni di scuola. Infatti a fine agosto Daniele Scardina era tornato negli Stati Uniti, dove da qualche anno vive e si allena per preparare i suoi incontri. Diletta Leotta non lo aveva seguito, la sua vita e il suo lavoro sono a Milano e non sembrava esserci un motivo realmente valido per lasciare tutto e volare dall'altra parte del mondo. Seppur bello e passionale, il loro era stato archiviato come un flirt estivo. Tra i due i contatti non si sono mai interrotti, almeno pubblicamente, come testimoniano i cuori e gli scambi di commenti sui social. Poi è successo che qualche giorno fa il pugile ha fatto ritorno in Italia per una gara e, sul ring a intervistare i protagonisti, c'era proprio Diletta Leotta. La giornalista è il volto di punta di DAZN e così la loro relazione è ripresa così come era iniziata, su un ring dopo un incontro, vinto da Scardina.