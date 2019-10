Diletta Leotta e il pugile Scardina continuano la loro love story?

È vero amore tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina? Il loro flirt ha infiammato l'estate ma, interrogati sul tema, entrambi hanno sempre smentito un coinvolgimento sentimentale. Si parlava di una bella amicizia, di una frequentazione estiva che andava avanti senza fare troppi progetti per il futuro.

Siamo ormai in autunno, però, e i due sembra non abbiano smesso di vedersi e di flirtare. C'è stato un momento nei mesi passati in cui pare ci sia stata una piccola crisi nel loro rapporto. Daniele Scardina, infatti, al termine dell'estate è volato a Miami dove vive e si allena e la bella Diletta è rimasta a Milano per lavorare. A vedere le foto pubblicate sul settimanale Chi in edicola la distanza non sembra però aver affievolito la passione e l'attrazione tra i due. Daniele Scardina e Diletta Leotta si sono ritrovati sul ring di un incontro a Milano. Lei, come sempre, in veste di giornalista sportiva per DAZN e lui impegnato a combattere per il titolo. Professionale come sempre, la Leotta ha intervistato il pugile al termine del match ma l'incontro per loro non si è esaurito davanti alle telecamere.

I fotografi hanno seguito la coppia e dopo i festeggiamenti i due si sono diretti a casa di Diletta Leotta, dove hanno trascorso quel che restava della notte. Sono usciti da quello stesso portone nella tarda mattinata del giorno successivo, separati per non dare troppo nell'occhio. Ma la loro lontananza è durata appena qualche minuto, finché non si sono ritrovati sulla terrazza di un noto ristorante milanese per il pranzo in compagnia di alcuni amici. Diletta Leotta e Daniele Scardina sono poi tornati a casa, insieme, verso l'abitazione della giornalista e poche ore dopo lei è uscita per andare negli studi di DAZN e del pugile si sono perse le tracce.