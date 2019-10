David Beckham attore per un giorno in una celebre serie tv

Ex calciatore, imprenditore, marito di un’ex Spice Girl, padre amorevole e ora anche attore. Per David Beckham si aprono le porte del piccolo schermo dato che, come è stato riportato da alcune foto diffuse su instagram, apparirà in un piccolo ruolo nella celebre serie tv "Modern Family", di cui in America sono in onda gli episodi dell’undicesima e ultima stagione. Ma non è finita qui.

Secondo le prime indiscrezioni, David Beckham non sarà da solo in quest’avventura televisiva. Al suo fianco ci sarà anche Courtney Cox Arquette, indimenticata per il suo ruolo di Friends. Come hanno poi rilevato alcuni magazine del settore, sia la Cox che Beckham, in Modern Family interpreteranno se stessi. Tutto si svolgerà durante un torneo di Bowling in cui i coniugi Prichett, i protagonisti della serie tv, dovranno scontarsi proprio con David Beckham e Courtney Cox. Come in una farsa in puro stile anni ’80, ci saranno battute al fulmicotone, un terrificante scivolone in piscina, e David e l’Arquette, divideranno persino un momento in una vasca idromassaggio.

La notizia è diventata virale in pochi minuti. Prima sul profilo Instagram dell’ex calciatore è apparsa una foto in cui è stato ritratto con un copione fra le dita, poi quella in cui compare abbracciato alla Cox in una vasca idromassaggio. Le foto hanno fatto subito il giro dei social e hanno racimolato immediatamente molti like, ma il mistero è stato subito svelato. Sarà l’inizio di una nuova e lungimirante carriera per il buon David Beckham? Aspettare per credere. Per la Cox invece è come tornare a casa. Dopo Friends l’attrice ha recitato in diverse commedie per la tv.