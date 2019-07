La foto di David Beckham e Marco Ferri sui social fa esultare l'ex gieffino

David Backham, ex calciatore inglese di fama mondiale, ha pubblicato sul social network Instagram una foto nella quale appare con Marco Ferri, ex partecipante del reality show il Grande Fratello. Il post di Beckham ha suscitato grande esultanza in Ferri, il quale ha immediatamente ricambiato il gesto del calciatore con un commento e ricondiviso la foto nele sue Stories. Beckham, ex calciatore talentuoso che ha transitato nelle migliori squadre di calcio al mondo, dopo la brillante carriera calcisitica si è distinto come imprenditore di successo, nonché come modello, diventando una vera celebrità. Tra le molte iniziative imprenditoriali e di marketing, David Beckham ha lanciato negli ultimi tempi un nuovo brand, "House 99", una linea di prodotti ideata dallo stesso imprenditore milionario.

E' stato proprio in occasione dell'apertura della campagna promozionale di un grande salone di belleza maschile, riconducibile sempre al brand di proprietà di Beckham, che quest'ultimo e Marco Ferri hanno fatto la reciproca conoscenza. L'importante incontro tra i due è stato immortalato in una foto, successivamente pubblicata in un post social dall'ex calciatore. Marco è addentro al mondo dell'estetica, non soltanto per il fattore di essere un ragazzo dotato naturalmente di una bellezza non comune, ma anche perché ha molta cura del suo corpo. L'ex gieffino è anche affine al mondo del calcio, elemento che lo accomuna altresì a Beckham, in quanto è il figlio di Riccardo Ferri, ex calciatore italiano militante in serie A.