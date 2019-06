David e Cristina da Uomini e Donne a Temptation Island

Seguendo le orme di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Cristina Incorvaia e David Scarantino prenderanno parte all'edizione 2019 di Temptation Island. La coppia è l'unica del docu-reality già conosciuta dal pubblico: infatti, Cristina, 37 anni, e David, 41 anni, si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne, nel trono over. Dopo diverse liti, alla fine di due hanno deciso di uscire insieme dal programma per intraprendere un percorso a due, che ha portato già alla convivenza. L'ex dama l'ex cavaliere, adesso, vogliono scoprire se il loro amore è già così forte da superare tutte le tentazioni.

"Non sono sicura che lui sia l'uomo della mia vita perché ci sono tantissime discussioni, e anche futili, quindi, ho questo forte dubbio" , ha detto Cristina in maniera molto schietta durante i promo in cui la coppia veniva presentata ai telespettatori. D'altra parte non poche sono state le discussioni che i due hanno dovuto affrontare sotto l'occhio attento delle telecamere del dating show di Maria De Filippi: è evidente, dalle parole della Incorvaia, che non tutte le incertezze fanno parte del passato.

"Io sono innamorato, ho voglia di creare questa famosa famiglia del Mulino Bianco. Se dovessi capire che non è la donna della mia vita, meglio lasciarci subito che tra un anno, dopo aver fatto un figlio, su questo non ho alcun minimo dubbio" , ha risposto dal canto suo David, il quale ha voluto mettere in chiaro di non avere dubbi riguardo ciò che prova per la bellissima Cristina, ma allo stesso tempo non vuole rischiare di mettere su famiglia con una donna che non è quella della sua vita.

La coppia, l'unica "famosa" del 2019, avrà molto su cui riflettere durante i 21 giorni di separazione: riuscirà il loro amore appena nato a superare ogni tentazione. Come le altre cinque coppie di fidanzati, anche loro si troveranno divisi in due villaggi: le fidanzate con 21 single e i fidanzati con 21 tentatrici. Anche quest'anno, come è facile intuire dai videoclip di presentazione dei protagonisti di Temptation Island, il pubblico avrà molto da vedere e commentare.

