David Trezeguet fermato alla guida a Torino in evidente stato di alterazione

È stata una notte movimentata per David Trezeguet, che è stato fermato dalla polizia in evidente stato di alterazione. L'ex campione del mondo francese, uno dei giocatori simbolo della Juventus nei primi anni Duemila, era alla guida del suo SUV in compagnia di un amico quando una pattuglia della polizia l'ha fatto accostare per alcuni accertamenti.

Trezeguet si trovava nei pressi della centralissima piazza Castello quando ha attirato l'attenzione degli uomini di polizia a causa della sua andatura sospetta. Una volta fermato, l'ex attaccante della Juventus ha subito mostrato agli agenti un evidente stato di alterazione che ha reso necessaria l'effettuazione dell'alcool test, risultato positivo. Lo stato di alterazione ha portato il campione ad avere un acceso diverbio con gli uomini in divisa. David Trezeguet è stato sottoposto per ben tre volte al palloncino e in tutti i casi è risultato positivo con valori compresi tra 1.7 e 1.5, ben al di sopra del valore massimo consentito di 0.5.

Pare che la causa dello stato di ebbrezza di David Trezeguet sia stato un evento a cui l'ex calciatore ha partecipato nella giornata di mercoledì insieme a un'altra ex gloria della Juve, Mauro German Camoranesi. I due erano stati a Monforte, invitati dall'amministrazione comunale per una degustazione di pregiati vini locali, accompagnata a una cena. Durante la serata è stata stappata anche una preziosa bottiglia di Barolo del 2006, in memoria della vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio di Berlino di quello stesso anno. Durante quella finale che laureò gli azzurri campioni del mondo, nella compagine guidata da Marcello Lippi giocava anche Camoranesi mentre in quella guidata da Domenech era presente Trezeguet.

Oggi il David Trezeguet è un dirigente sportivo della formazione bianconera di Torino nel ruolo di brand ambassador. A causa della sua condotta scorretta alla guida gli è stata comminata una sanzione amministrativa e gli è stata ritirata anche la patente, come previsto dal codice della strada. L'ex giocatore non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito.