Debutto ufficiale di Jacques come sovrano del principato di Monaco

La Festa Nazionale del Principato di Monaco è stata l'occasione per il debutto ufficiale da principe del prossimo sovrano del piccolo Stato affacciato sul Mar Mediterraneo. Jacques di Monaco, infatti, sarà l'erede al trono monegasco dopo il padre Alberto e ha debuttato al balcone del Palazzo Reale con la divisa da futuro sovrano.

Con lui, sul balcone, c'era anche la gemella Gabriella e i due bambini non hanno mancato di ravvivare una cerimonia che, come spesso accade quando si tratta di eventi ufficiali di questa portata, è sempre abbastanza seriosa. Jacques ha indossato per la prima volta la divisa militare, il simbolo dei sovrani monegaschi che ha sancito di fatto la titolarità della successione al trono. È come se in occasione della Festa Nazionale del Principato di Monaco sia iniziata la carriera ufficiale di Jacques, il lungo percorso per arrivare al trono.

Insieme al piccolo principe che ha debuttato in veste ufficiale al balcone del Palazzo Reale, oltre a sua sorella Gabriella, c'erano anche tutti gli altri bambini della dinastia Grimaldi. Stefano e Francesco Casiraghi, figli di Pierre e di Beatrice Borromeo, hanno conquistato la folla e i fotografi, così come Sasha, India e Maximilin, i figli di Andrea Casiraghi e di Tatiana Santo Domingo. È stato un balcone piuttosto affollato quello di Palazzo Grimaldi e non sono pochi i dettagli interessanti per gli appassionati di gossip che sono emersi in questa occasione.

La solarità dei bambini ha di fatto alleggerito un clima piuttosto teso dovuto alla “rivalità” tra Charlene e Carolina di Monaco. Se finora quelle di una diatriba tra le due prime donne del Principato di Monaco era solo una voce di corte, con l'affaccio di oggi, il clima di tensione è stato tangibile. Le due non si sono quasi rivolte la parola e non hanno cercato un contatto, avvalorando la tesi che all'interno della famiglia reale ci si sia effettivamente una divisione.

Non solo a Buckingham Palace, quindi, devono fare i conti con le fratture interne ma anche a Palazzo Grimaldi ci sono problematiche di ordine diplomatico.