La dedica di Asia Argento a Corona: "Bravo Amore"

"Bravo amore" . Con queste dolci parole, Asia Argento ha commentato l'intervista di Silvia Toffanin al suo nuovo compagno Fabrizio Corona.

Ospite nel salotto di Verissimo, Corona ha parlato di tutto ciò che sta accadendo ora nella sua vita. E così, dopo aver raccontato la sua verità sullo scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello e aver chiesto scusa a Nicola Savino - finito nel mirino dell'ex paparazzo dopo averlo preso in giro a Le Iene -, Fabrizio Corona ha aperto il suo cuore parlando della Argento.

"Io e Asia abbiamo tantissime cose in comune - ha detto a Verissimo - possiamo parlare insieme per ore. Lei ha tantissime esperienze di vita. Noi siamo pieni di caos, due persone che hanno sofferto. In 15 giorni che ci frequentiamo mi conosce meglio di una persona che mi frequenta da sempre, perché siamo simili, abbiamo un tormento interiore che è difficile da capire. Lei è bellissima, sono presissimo" .

E subito è arrivata la dedica della Argento. L'attrice ha pubblicato una storia su Instagram in cui appare una foto di Corona con il volto tumefatto e il pugno tra le labbra. Poi la dolce frase che non sembra lasciare dubbi sulla relazione: "Bravo amore" .