La dedica di Elena Santarelli al marito Corradi: "Senza te come avrei fatto"

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono sposati da cinque anni, la loro vita matrimoniale procede serenamente. Per riconfermare la straordinarietà del rapporto con il marito, la Santarelli rivolge una dedica dolce al suo Bernardo. La coppia si unì in matrimonio nel 2014, in un giorno rimasto memorabile. Per il grande evento la coppia allestì una cerimonia e dei festeggiamenti molto sontuosi. Nel corso di cinque anni di vita insieme, Elena e Bernardo, hanno imparato ad amarsi ed apprezzarsi ogni giorno di più. Il loro amore si è corroborato nel tempo, sopprattutto dinanzi alle problematicità che sovente gli si sono presentate. La coppia ha concepito due figli, Giacomo e Greta, creando una splendida famiglia unita.

La Santarelli e Corradi hanno attraversato negli scorsi mesi un periodo molto duro e doloroso. Purtroppo le loro vite sono state segnate da un tragico avvenimento, la malattia del figlio Giacomo, che i due sono riusciti ad affrontare riponendo fiducia ed amore nell'altro. Grazie all'immenso affetto dei gentori e alle cure mediche, il primogenito della coppia è riuscito a guarire dalla grave malattia che lo aveva colpito. Dopo aver superato questa fase buia della vita, insieme a suo marito, Elena, fiera di lui, ha deciso di scrivergli una dedica amorevole sul suo profilo Instagram. L'intento esplicito della showgirl è quello di promuovere fortemente il sentimento dell'amore perché, secondo il suo pensiero, è la vera essenza della vita che neutralizza gli eventi negatiivi. "Ma che ne sanno gli altri di noi due. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l'amore se potete", è il post pubblicato dalla Santarelli su Instagram per esternare a suo marito la sua stima e la sua gratitudine per il supporto donatole nei momenti difficoltosi.

Oggi, finalmente, Elena Santarelli può ritornare a godersi appieno il rapporto d'amore con il marito poiché la brutta parentesi della malattia del figlio Giacomo si è conclusa bene. Infatti, circa dua mesi fa, la Santarelli ha informato i suoi numerosi ammiratori dell'avvenuta guarigione del figlio: "Giacomo finalmente è in 'follow up', ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia. Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare". Elena Santarelli adesso è una donna e una madre più matura e più forte, in grado di amare con più intensità i suoi due figli Giacomo e Greta, e, naturalmente, il bel marito Corradi.