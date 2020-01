La dedica di Serena Enardu a Pago: "Mi manchi". Ma il web continua a non crederle

Gli spettatori del Grande Fratello Vip hanno deciso di non concedere a Serena Enardu la possibilità di stare nella Casa per una settimana insieme a Pago, ma lei continua a manifestare l’amore riscoperto per l’ex compagno attraverso i social.

La loro storia, diventata di dominio pubblico dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, sembrava essersi conclusa in maniera definitiva durante il falò di confronto. Da quel momento, le strade della ex tronista e del cantant eparevano essersi divise, almeno fino a quando, durante la prima puntata del Gf Vip, Serena è apparsa negli studi televisivi Mediaset chiedendo di poter varcare la porta rossa e confessare a Pago tutto l’amore riscoperto negli ultimi mesi.

Un atteggiamento che molti spettatori hanno interpretato come un tentativo di “ripulirsi la faccia” dopo la brutta figura estiva, ma la Enardu ha ribadito in più occasioni di aver cercato, anche prima del Grande Fratello Vip, un confronto con Pago. Lo stesso Alfonso Signorini aveva difeso la donna spiegando che il faccia a faccia tra i due ex fidanzati non c’è stato per la presenza del figlio di Serena durante gli incontri. Così, l’unico modo per chiarire quanto accaduto e tentare di recuperare il rapporto, sembrava essere il confronto davanti le telecamere che, però, non è avvenuto per scelta del pubblico da casa.

Serena, quindi, non può fare altro che attendere l’uscita di Pago dalla Casa e, nel frattempo, non perde occasione per sottolineare l’amore per l’ex compagno attraverso dichiarazioni e dediche social. L’ultima è stata pubblicata proprio qualche ora fa e ripercorre alcuni dei momenti più belli dei loro sette anni insieme. “ I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore... Mi manchi ”, ha scritto Serena a corredo del video che propone le foto più belle insieme al cantante, ma anche in questa occasione una parte del web le si è rivoltata contro accusandola di essere falsa e di utilizzare questo momento per ottenere solo visibilità.

“Prima tutto quest’amore non c’era?! Pensavi a mettere solo le foto, sponsorizzare ecc...ora invece ovviamente lui è al Gf e tu ti devi far vedere! Falsa! Spero che Pago apre gli occhi e si rende conto anche lui!”, ha tuonato un hater, “Proprio adesso che sta al Gf tutto questo amore, secondo me è tutto studiato a tavolino da entrambe le parti. Magari mi sbaglio eh, per carità, però al momento questa è la mia opinione”, “Ma quanto sei falsa, sei gelosa della sua ex che è una grandissima donna, adesso Pago è buono, bravo, l’hai umiliato davanti tutta l’Italia, quanta visibilità vuoi? Mah”, hanno continuato a scrivere altri utenti della rete. Molti altri, tuttavia, tifano per questo amore e per la coppia che, chissà, se riuscirà a ricucire i rapporti nei prossimi mesi.