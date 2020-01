Serena Enardu e il confronto con Pago: "Non ho bisogno di visibilità"

Lo scorso venerdì 10 gennaio, è stata trasmessa la nuova diretta del rinnovato Grande fratello vip, che quest'anno è condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E il nuovo appuntamento tv ha visto Serena Enardu e il suo ex fidanzato, Pago - che al momento concorre al Gf vip 4- diventare protagonisti di un emozionante confronto, registratosi proprio tra le mura della Casa più spiata dagli italiani. Nell'incontro vis à vis avuto con l'ex storico, la Enardu ha voluto porgere a quest'ultimo le sue scuse, per avergli fatto del male assumendo una condotta "infedele" nella loro permanenza di coppia al reality Temptation island vip 2019. E non solo. Perché, poi, la stessa si è detta intenta a tornare a fare coppia fissa con l'ex, dichiarando direttamente all'amato Pacifico: "Io voglio che tu faccia la tua esperienza, ma devi sapere che sette anni di storia sono importarti, so di aver sbagliato e mi dispiace di averti fatto del male, ma non voglio scappare più” .

Il confronto tra i due ex, com'era previsto che accadesse, ha diviso l'opinione dei telespettatori. In molti, sui social, hanno riportato dei messaggi critici sul conto della Enardu, facendo così eco a Pupo. L'opinionista si è detto scettico sul fatto che Serena possa nutrire un sentimento d'amore reale nei riguardi di Pago. E ha, inoltre, sospettato che la stessa fosse interessata ad ottenere della sola visibilità, in tv. Ma, a tutte le illazioni sollevate sul suo conto, la diretta interessata non ha esitato a ribattere, condividendo una video-diretta su Instagram nelle ultime ore.

Tra le sue ultime Instagram-story, la Enardu ha chiarito agli utenti la sua posizione in merito al confronto avuto con Pago. "Chiedergli scusa pubblicamente -ha riferito in una nuova storia -, dopo che l’ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più, una dimostrazione in più che possa far capire a Pago che ci tengo davvero a lui. Non ho bisogno di visibilità, già ce l’ho”. L'ex tronista di Uomini e donne ha fatto, così, sapere di non essere intenzionata a creare momenti televisivi a favore di camera. Anche perché, adesso sente che sia lei che il suo ex siano cambiati nel profondo. “Dopo Temptation Island Vip, siamo completamente diversi- ha aggiunto-. Se mi darà un’altra possibilità inizieremo una nuova vita insieme”.

L'influencer spera di riuscire a ricucire i rapporti con l'ex compagno, che ora è reclutato nella Casa del Grande Fratello Vip.

"Serena è la donna che ho amato di più in assoluto" #GFVIP pic.twitter.com/Hh8WF08YqB — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2020

Format che le sta consentendo di "riscoprire" la sua ultima love-story: “Nella nostra storia non c’era l’umiltà di dirsi le cose. Per orgoglio, per non ferire l’altro, si dicevano cose a metà. Al Grande Fratello Pago ha raccontato che i primi due anni insieme non partiva per paura di perdermi, io invece pensavo non volesse lavorare”.