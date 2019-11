Demi Lovato presenta il nuovo fidanzato

Nuovo amore per Demi Lovato: è la stessa cantante a rivelare il nuovo sentimento, pubblicando via Instagram uno scatto di lei e del fidanzato. Una foto semplice in bianco e nero, dove la popstar è impegnata a scattare il selfie allo specchio, mentre il misterioso giovane la cinge con un braccio, schioccandole un bacio sulla guancia. Lei è vestita di nero con una canotta bianca, mentre lui indossa solo un paio di pantaloni scuri, con la parte superiore del petto completamente nuda, rivelando così gli innumerevoli tatuaggi che decorano la sua giovane pelle. Del partner si sa molto poco, solo grazie al tag della Lovato si scopre il nome - Austin Wilson - che rimanda al suo profilo Instagram, dove compare una foto simile ma a colori, con tanto di capigliatura fucsia.

I due si scambiano rispettive carinerie e parole dolci, utilizzando le piattaforme social per uscire allo scoperto e vivere il sentimento alla luce del sole. Austin è il figlio di George Wilson, vera leggenda dello skateboard dal punto di vista professionale e parte integrante dei famosi Z-Boys di Dogtown, ora stilista di jeans in denim. Ma il giovane può vantare amicizie con molti personaggi dello star system come Sam Smith, DJ Khalid e Blackbear e, ora, una fidanzata famosa come Demi Lovato. La loro storia è davvero molto recente e prende il posto di quella vissuta da Demi con Mike Johnson, interrotta solo poche settimane e durata solo un mese.

La cantante ha quindi deciso di passare oltre, concentrandosi su questo nuovo sentimento ma anche sulla sua carriera e sulla registrazione del nuovo album: una necessità importante, utile a voltare pagina dopo l'ultimo anno vissuto in modo pericoloso. L'abuso di droghe l'aveva condotta verso una tragica overdose, un momento molto drammatico che ha segnato un punto di fine e anche uno di ripartenza esistenziale, affrontato in modo consapevole. Ora la popstar è più serena e padrona delle sue emozioni e del suo destino, tanto da sensibilizzare i suoi follower nei confronti dell'abuso di droghe, esperienza che l'ha segnata nell'animo fino a spingerla a prendersi una lunga pausa da tutto, anche dagli stessi social network.

