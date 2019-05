Per Demi Lovato è tempo di rinascita. Lo scatto sexy da Bora Bora

Solo qualche mese fa Demi Lovato è stata ricoverata in una clinica riabilitativa per abuso di droga e alcol. È stata per molto tempo lontano dalle scene e sono state rare le volte in cui la pop star ha rivelato alla stampa cosa successo durante la sua corsa in ospedale. Persino i genitori sono stati laconici in merito all’accaduto.

Demi Lovato ha comunque interagito con i suoi fan, attraverso il profilo Instagram, che in questo periodo è rimasto attivo e pronto a ricevere l’affetto di chi non ha mai smesso di credere nella sua forza di volontà. E ora il periodo buio della Lovato sembra essere un lontano ricordo. Come si nota da un paio di foto pubblicate su i suoi profili social, la cantante è tornata in forma smagliante. Sono super sexy gli scatti in bikini. Demi Lovato infatti, qualche tempo fa, è volata a Bora Bora con i suoi genitori per una vacanza di sole e relax. Negli scatti appare con un costume leopardato, occhiali da sole e forme in bella mostra: una vera bomba di sensualità.

"Ho appena lasciato, con i miei genitori e i miei amici, quello che probabilmente è il mio posto preferito sulla Terra", si legge dalla didascalia. "Bora Bora è un vero e proprio paradiso. Vi avverto, nei prossimi giorni potrei postare altre foto. Scusate il disturbo", ironizza la pop star. Si profila quindi all’orizzonte un ritorno anche sulla scena musicale per la celebre cantante, dato che il periodo nero è finalmente terminato.