Demi Moore: "Ashton Kutcher mi ha imbarazzato"

Nuove rivelazioni e accuse da parte di Demi Moore nei confronti dell'ormai ex marito Ashton Kutcher: l'uscita della biografia dell'attrice, "Inside Out", ha permesso di di rivelare una serie di fatti privati molto piccanti. Dopo la confessione di aver fatto del sesso a tre, su invito dello stesso Ashton, e di aver anche perso una figlia a sei mesi di gravidanza, ora l'attenzione è focalizzata su uno scatto imbarazzante. Demi, a lungo dipendente dagli alcolici, aveva ripreso le redini della sua vita rimanendo sobria per 20 anni, ma la vita con il marito più giovane l'aveva spinta nuovamente a riprendere le vecchie e cattive abitudini.

L'idea di apparire più divertente e simpatica grazie all'alcol l'aveva convinta ad abbracciare nuovamente la bottiglia, ricadendo drammaticamente nel vortice dell'alcolismo. Tante le situazioni di disagio vissute dalla Moore, come quella di finire svenuta sott'acqua nella vasca di casa perché troppo ubriaca, un'evento che aveva fatto infuriare lo stesso ex. Oppure le serate di forti bevute concluse quasi sempre davanti alla tazza del WC, situazione tristamente immortalata dalla stesso Ashton e poi pubblicata impropriamente.

Una foto che aveva divertito la stessa Demi, in quel momento priva di autostima, ma che con il tempo aveva finito per imbarazzarla ed offenderla profondamente. Un episodio all'interno di un'esistenza ricca di eventi strazianti e drammatici, come l'abuso subito a soli 15 anni, dopo essere stata ceduta a pagamento dalla madre a un conoscente. Demi è stata sposata con il musicista Freddy Moore, da cui ha preso il cognome, quindi per 13 anni con Bruce Willis da cui ha avuto tre figlie: un'unione intensa, appassionata, ma caratterizzata dalla gelosia del marito che la voleva a casa a svolgere il ruolo di madre e moglie.

