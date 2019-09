Demi Moore svela altri dettagli del matrimonio con Kutcher: "Mortificante"

Quella tra Ashton Kutcher e Demi Moore sembra essere una guerriglia destinata a protrarsi nel tempo. L'attrice sta lanciando la sua biografia “Inside out” dove racconta gran parte della sua vita matrimoniale con il suo ex marito, svelando dettagli controversi della loro relazione. Ci sono passaggi particolarmente forti nel libro di Demi Moore, sui quali Ashton Kutcher non ha potuto fare a meno di dire la sua, scatenando un botta e risposta al vetriolo.

In principio ci sono state le rivelazioni dei presunti tradimenti e del sesso a tre a cui la Moore è stata “costretta” a sottostare per non perdere suo marito. Poi ci sono state le rivelazioni sull'aborto subito dall'attrice al sesto mese di gravidanza, quando Ashton Kutcher non sarebbe stato abbastanza presente in quel momento complicato, spingendo l'attrice nuovamente nel tunnel dell'alcolismo.

L'ultima accusa mossa da Demi Moore nei confronti del suo ex marito è relativa ad alcuni scatti fatti dall'uomo durante il periodo della loro relazione, che l'avrebbero fatta vergognare. Sono in particolare due le fotografie sulle quali l'attrice, ora, punta il dito. Una risale al 2009 e la raffigura in mutande ma su questa Ashton Kutcher ha già replicato in passato: “ Era un bikini, non biancheria intima. Mi stava stirando i pantaloni. Sembra strano, ma eravamo vicino a una spiaggia e lei indossava un bikini, mi stirava i pantaloni! E comunque prima di pubblicare quella foto le ho chiesto se potevo farlo. ” L'altro scatto “incriminato” rappresenta un momento molto personale che nessuno vorrebbe venisse reso pubblico, soprattutto se è un volto noto. È risaputo che Demi Moore per molti anni ha avuto problemi di alcolismo ma con grande fatica ne uscì completamente, arrivando perfino a riuscire a bere un bicchiere di vino a cena con amici o uno di tequila in una serata scanzonata. Tuttavia, come racconta l'attrice “ quando ho alzato il gomito, però, mi ha mostrato una foto che mi aveva fatto: avevo la testa appoggiata sul water. All'epoca sembrava uno scherzo. Ma era davvero solo mortificante. ”

Nonostante tutto quello che Demi Moore dice di Ahston Kutcher nel suo libro, l'attrice ha anche parole d'affetto e di gratitudine per l'ex marito: “Sono grata ad Ashton, che ci crediate o no. Qualsiasi dolore abbiamo attraversato insieme ha permesso a entrambi di crescere e diventare le persone che siamo oggi.”